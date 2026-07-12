На планшеті зручно переглядати навчальні матеріали, працювати з конспектами чи писати тексти, а також підтримувати зв’язок з вчителями чи однокласниками, пише Currys.

Вибір планшетів сьогодні вже дуже широкий, тому перед покупкою потрібно зрозуміти, в чому його користь.

Чому планшет незамінний помічник у навчанні?

Легко брати з собою

Компактність – одна з головних переваг планшета. Він займає мало місця в рюкзаку й важить набагато менше, ніж ноутбук.

Необхідний у навчанні

Тепер все більше навчальних матеріалів доступні в електронному форматі, тому планшет стає необхідністю. Крім того, нотатки, календар, нагадування та списки справ допомагають не забувати про домашні завдання, контрольні роботи чи дедлайни.



Більшість учнів користуються планшетами / Фото Pexels

Полегшує спілкування

Планшет дозволяє зв’язатися з учителями чи однокласниками. Для цього можна використовувати електронну пошту, відеозв’язок чи месенджери.

Довго працюють без зарядки

Більшість сучасних планшетів здатні працювати тривалий час без підзарядки. Таким чином можна навіть не брати з собою зарядку в школу й не хвилюватися, що батарея розрядиться під час занять.

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На що звернути увагу під час покупки планшета?

Визначити, для чого він потрібен

Якщо школяру потрібно багато друкувати, то важливо звернути увагу на те, чи підтримує планшет повноцінні текстові редактори й підключення клавіатури. Друкувати великі тексти на сенсорному екрані незручно, проте спростити все може бездротова клавіатура.

Звернути увагу на екран та стилус

Найкраще обирати модель з дисплеєм від 10 дюймів, оскільки на великому екрані комфортніше читати й працювати з документами. Також варто звернути увагу на високу роздільну здатність, щоб текст був чітким і менше втомлювалися очі. Додатковою перевагою буде покриття проти відблисків.

Окремо варто зауважити й підтримку стилуса, хоч і деякі моделі комплектуються ним одразу.

Обрати необхідний обсяг пам’яті

У виборі планшета варто звертати увагу не лише на внутрішнє сховище, але й на оперативну пам’ять. Для комфортної роботи рекомендовані планшети з 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ внутрішнього сховища. Цього місця має вистачити для підручників, PDF-файлів та навчальних застосунків.