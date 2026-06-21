В то же время ассортимент смарт-часов настолько широк, что выбрать хорошую модель бывает непросто.

На какие характеристики стоит обратить внимание перед покупкой и как не ошибиться с выбором подарка — рассказываем в материале.

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Какие функции действительно нужны?

Современные смарт-часы могут предлагать десятки возможностей — от базового подсчета шагов до создания электрокардиограммы. Однако это нужно далеко не всем.

Среди самых популярных функций:

мониторинг пульса;

отслеживание качества сна;

измерение уровня кислорода в крови;

GPS-навигация;

спортивные режимы тренировок;

прием звонков и сообщений;

бесконтактная оплата покупок.

Спортсменам рекомендуем обратить внимание на модели с большим количеством спортивных режимов и навигацией. Удачным выбором также станут часы с функцией отслеживания качества сна.

Для людей, которым нужно постоянно быть на связи, будут полезны поддержка звонков, получение сообщений из мессенджеров и возможность быстро отвечать на них прямо с часов.

Для пожилых людей стоит выбрать часы с функциями экстренного вызова, определения падения или напоминания о физической активности.

Автономность

Время работы без подзарядки — один из ключевых параметров смарт-часов. Одни модели требуют зарядки ежедневно или раз в два дня, другие способны работать неделю и более.

Этот показатель напрямую зависит от емкости аккумулятора, типа дисплея и того, насколько активно используются функции устройства. Чем больше активных режимов — GPS, постоянный мониторинг пульса или яркий экран — тем быстрее разряжается батарея.

Купить смарт-часы или смарт-браслет онлайн можно на Prom. А если нужно проверить их перед получением, есть безопасная "Пром-оплата". Средства поступают продавцу только после того, как покупатель лично осмотрит и заберёт посылку. Перед покупкой на Prom можно посмотреть отзывы других покупателей о выбранных смарт-часах — с фото и видео. Это помогает оценить реальный вид и качество ещё до оформления заказа.

Размер и дизайн

Смарт-часы — это не только гаджет, но и аксессуар, который человек будет носить каждый день. Поэтому важно учитывать стиль будущего владельца. Кому-то больше нравятся классические круглые корпуса, напоминающие традиционные часы, а кто-то предпочитает современные прямоугольные модели. Также стоит обратить внимание на размер корпуса, вес устройства и возможность замены ремешков.

Экран

От типа матрицы зависит качество изображения, яркость, контрастность и то, насколько комфортно будет читать информацию на солнце или в темноте.

IPS — это жидкокристаллические дисплеи с хорошей цветопередачей, четким изображением и широкими углами обзора, которые считаются надежным базовым вариантом. OLED работает по принципу подсветки каждого пикселя отдельно, поэтому обеспечивает глубокий черный цвет, высокую яркость и лучшую контрастность. AMOLED — это усовершенствованная версия OLED, которая обеспечивает ещё более насыщенное и качественное изображение и часто используется в более дорогих смарт-часах.

Защита от воды и пыли

Для активных людей полезным преимуществом станет защита от влаги. Многие современные модели не боятся дождя, мытья рук или интенсивных тренировок. Некоторые часы также подходят для плавания в бассейне.

Если будущий владелец занимается спортом или часто проводит время на природе, стоит учесть это при выборе подарка.

Смарт-часы могут стать подарком, который будет полезен каждый день. Главное — учесть образ жизни, привычки и потребности человека. Совместимость со смартфоном, автономность, набор функций и комфорт при ношении гораздо важнее, чем количество датчиков или громкие маркетинговые обещания. Именно такой подход поможет выбрать гаджет, который действительно порадует своего владельца.