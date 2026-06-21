Водночас асортимент смартгодинників настільки широкий, що обрати хорошу модель буває непросто.

На які характеристики варто звернути увагу перед покупкою та як не помилитися з вибором подарунка – розповідаємо у матеріалі.

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Які функції дійсно потрібні?

Сучасні смартгодинники можуть пропонувати десятки можливостей – від базового підрахунку кроків до створення електрокардіограми. Проте це потрібно далеко не всім.

Серед найпопулярніших функцій:

моніторинг пульсу;

відстеження якості сну;

вимірювання рівня кисню в крові;

GPS-навігація;

спортивні режими тренувань;

прийом дзвінків та повідомлень;

безконтактна оплата покупок.

Для спортсменів радимо звернути увагу на варіанти з більшою кількістю спортивних режимів та навігацією. Вдалим вибором також буде годинник з можливістю відслідковувати якість сну.

Для людей, які потрібно постійно бути на зв'язку, корисними будуть підтримка дзвінків, отримання повідомлень із месенджерів та можливість швидко відповідати на них прямо з годинника.

Для старших людей варто обрати годинник з функціями екстреного виклику, визначення падіння або нагадування про фізичну активність.

Автономність

Час роботи без підзарядки – один із ключових параметрів смартгодинника. Одні моделі потребують заряджання щодня або раз на два дні, інші здатні працювати тиждень і більше.

Цей показник напряму залежить від ємності акумулятора, типу дисплея та того, як активно використовуються функції пристрою. Чим більше активних режимів – GPS, постійний моніторинг пульсу чи яскравий екран – тим швидше розряджається батарея.

Придбати смартгодинник чи смартбраслет онлайн можна на Prom. А якщо потрібно перевірити їх перед отриманням, є безпечна Пром-оплата. Кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про обраний смартгодинник – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Розмір і дизайн

Смартгодинник – це не лише гаджет, а й аксесуар, який людина носитиме щодня. Тому важливо враховувати стиль майбутнього власника. Комусь більше подобаються класичні круглі корпуси, які нагадують традиційний годинник, а хтось віддає перевагу сучасним прямокутним моделям. Також варто звернути увагу на розмір корпусу, вагу пристрою та можливість заміни ремінців.

Екран

Від типу матриці залежить якість зображення, яскравість, контрастність і те, наскільки комфортно буде читати інформацію на сонці чи в темряві.

IPS – це рідкокристалічні дисплеї з хорошою передачею кольорів, чітким зображенням і широкими кутами огляду, які вважаються надійним базовим варіантом. OLED працює за принципом підсвічування кожного пікселя окремо, тому дає глибокий чорний колір, високу яскравість і кращу контрастність. AMOLED – це вдосконалена версія OLED, яка забезпечує ще більш насичене та якісне зображення і часто використовується в дорожчих смартгодинниках.

Захист від води та пилу

Для активних людей корисною перевагою стане захист від вологи. Багато сучасних моделей не бояться дощу, миття рук чи інтенсивних тренувань. Деякі годинники також підходять для плавання в басейні.

Якщо майбутній власник займається спортом або часто проводить час на природі, варто врахувати це при виборі подарунка.

Смартгодинник може стати подарунком, який буде корисним щодня. Головне – врахувати спосіб життя, звички та потреби людини. Сумісність зі смартфоном, автономність, набір функцій і комфорт під час носіння значно важливіші за кількість датчиків чи гучні маркетингові обіцянки. Саме такий підхід допоможе обрати гаджет, який справді порадує свого власника.