Лисички не зря считаются одними из самых вкусных грибов в Украине, поэтому их точно стоит поискать. А о том, как их распознать и где именно искать, рассказывает 24 Канал.

Как распознать лисички?

Узнать эти грибы очень легко благодаря яркой окраске: они горчично-желтые. Шляпка у этих грибов выпуклая, а ножка довольно тонкая, расширяющаяся уже вверху, у шляпки.



Лисички легко распознать по цвету / Фото Pexels

Следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не подобрать двойника лисичек – ложную лисичку. От настоящих грибов они отличаются оттенком: он красноватый или ближе к оранжевому, а не к желтому. Кроме того, шляпка обычно ровная, а не выпуклая.

Ложные лисички не ядовиты, но и на вкус точно не порадуют.

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Где найти лисички в лесу?

Чаще всего лисички встречаются в старых сосновых лесах, хотя увидеть их часто можно и в лиственных лесах, и в подлеске. Появляться они начинают в июле и растут вплоть до зимних заморозков.

Искать эти грибы стоит в тени деревьев. Если найдете одну, рядом обязательно окажется еще десяток лисичек, ведь растут они большими группами.

Интересно! Чаще всего лисички можно увидеть возле берез.

На полянах и в местах, где почти нет травы, искать лисички не стоит – там они практически не растут.