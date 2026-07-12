Лисички недарма вважаються одними з найсмачніших грибів в Україні, тож пошукати їх точно варто. А про те, як їх розпізнати та де саме шукати, розповідає 24 Канал.

Як розпізнати лисички?

Впізнати ці гриби дуже легко завдяки яскравому забарвленню: вони гірчично-жовті. Капелюшок у цих грибів опуклий, а ніжка досить тонка, що розширюється вже вгорі, біля капелюшка.



Лисички легко розпізнати за кольором / Фото Pexels

Уважно слід стежити за тим, аби випадково не підібрати двійника лисичок – несправжню лисичку. Від потрібних грибів вони відрізняються відтінком: він червонуватий або ближчий до помаранчевого, а не до жовтого. Окрім того, капелюшок зазвичай рівний, а не опуклий.

Несправжні лисички не отруйні, але й смаком точно не потішать.

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Де знайти лисички у лісі?

Найчастіше лисички зустрічаються у старих соснових лісах, хоча побачити їх часто можна і в листяних лісах, і у підліску. Починають з'являтися вони у липні та ростуть аж до зимових заморозків.

Шукати варто ці гриби у тіні дерев. Якщо знайдете одну, поряд неодмінно виявиться ще десяток лисичок, адже ростуть вони великими групами.

Цікаво! Найчастіше лисички можна побачити біля беріз.

На галявинах та в місцях, де майже немає трави, шукати лисички не варто – там вони майже не ростуть.