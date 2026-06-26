Черная пятнистость — опасное грибковое заболевание, поражающее кусты роз, пишет Interia Zielona. Болезнь наиболее активно развивается на клумбах с плохой циркуляцией воздуха или на затененных участках.
Читайте также Не откладывайте до июля: 3 куста, которые нужно обрезать в конце июня
Заражению способствуют даже ошибки при поливе, поскольку споры грибка распространяются с каплями воды. Пик заболеваемости приходится на период с начала до конца лета, поэтому садоводам следует внимательно следить за этим периодом.
Как бороться с чёрной пятнистостью?
Если симптомы заражения уже есть, сначала нужно удалить всю листву, которая осталась на растении или уже опала под кустом. Зараженные побеги тоже нужно обрезать, так как они могут и дальше заражать растение.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
В отдельных случаях инфекция может прогрессировать, поэтому может даже потребоваться применение фунгицидов. Опрыскивание следует проводить каждые 2 недели, особенно в период дождей.
Черная пятнистость поражает розы в сезон дождей / Фото Pexels
Среди популярных домашних спреев — чесночный экстракт, который готовится из 5 измельчённых зубчиков, замоченных в 1 литре воды. Его нужно оставить на 6 часов для настаивания, а затем опрыскивать растение.
Также садоводы активно используют отвар полевого хвоща. Нужно 15 граммов сухого хвоща или 100 граммов свежего растения развести в 1 литре воды и кипятить 20 минут. Обработку домашними средствами следует проводить чаще — каждые 7–10 дней.
Как защитить кусты от болезни?
Опытные садоводы говорят, что есть определенные сорта, которые не подвержены грибковым заболеваниям. Речь идет о сорте "Шопен", который обладает устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости. Также хорош плетистый сорт "Флорентина", который хорошо растет даже в сезон различных инфекций.
Придбати саджанці різних сортів троянд можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.
Кусты роз рекомендуется сажать в солнечных и хорошо проветриваемых местах с плодородной почвой.
Именно регулярный осмотр листьев и побегов позволит выявить первые симптомы и проблемы, приняв меры, чтобы болезнь не распространилась по всему кусту. Садоводы советуют во второй половине лета сократить внесение азотных удобрений, заменив их большим количеством калия и фосфора. Эти вещества укрепляют иммунитет роз и подготавливают их к зимовке.