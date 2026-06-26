Черная пятнистость — опасное грибковое заболевание, поражающее кусты роз, пишет Interia Zielona. Болезнь наиболее активно развивается на клумбах с плохой циркуляцией воздуха или на затененных участках.

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Заражению способствуют даже ошибки при поливе, поскольку споры грибка распространяются с каплями воды. Пик заболеваемости приходится на период с начала до конца лета, поэтому садоводам следует внимательно следить за этим периодом.

Как бороться с чёрной пятнистостью?

Если симптомы заражения уже есть, сначала нужно удалить всю листву, которая осталась на растении или уже опала под кустом. Зараженные побеги тоже нужно обрезать, так как они могут и дальше заражать растение.

В отдельных случаях инфекция может прогрессировать, поэтому может даже потребоваться применение фунгицидов. Опрыскивание следует проводить каждые 2 недели, особенно в период дождей.



Черная пятнистость поражает розы в сезон дождей / Фото Pexels

Среди популярных домашних спреев — чесночный экстракт, который готовится из 5 измельчённых зубчиков, замоченных в 1 литре воды. Его нужно оставить на 6 часов для настаивания, а затем опрыскивать растение.

Также садоводы активно используют отвар полевого хвоща. Нужно 15 граммов сухого хвоща или 100 граммов свежего растения развести в 1 литре воды и кипятить 20 минут. Обработку домашними средствами следует проводить чаще — каждые 7–10 дней.

Как защитить кусты от болезни?

Опытные садоводы говорят, что есть определенные сорта, которые не подвержены грибковым заболеваниям. Речь идет о сорте "Шопен", который обладает устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости. Также хорош плетистый сорт "Флорентина", который хорошо растет даже в сезон различных инфекций.

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Кусты роз рекомендуется сажать в солнечных и хорошо проветриваемых местах с плодородной почвой.

Именно регулярный осмотр листьев и побегов позволит выявить первые симптомы и проблемы, приняв меры, чтобы болезнь не распространилась по всему кусту. Садоводы советуют во второй половине лета сократить внесение азотных удобрений, заменив их большим количеством калия и фосфора. Эти вещества укрепляют иммунитет роз и подготавливают их к зимовке.