Чорна плямистівсть є небезпечним грибковим захворюванням, яке вражає кущі троянд, пише Interia Zielona. Найбільше хвороба розвивається на клумбах з поганою циркуляцією повітря чи на затінених ділянках.

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Зараженню сприяють навіть помилки з поливом, оскільки спори грибка поширюються краплями води. Пік захворюваності припадає від початку й до кінця літа, тому цей період садівникам варто прослідковувати.

Як боротися з чорною плямистістю?

Якщо симптоми зараження вже є, спочатку потрібно видалити все листя, що є на рослині, чи вже опало під кущем. Заражені пагони теж треба обрізати, бо вони зможуть надалі заражати рослину.

В окремих випадках інфекція може прогресувати, тому може навіть знадобитися використання фунгіцидів. Обприскування слід проводити кожні 2 тижні, особливо в період дощів.



Чорна плямистість вражає троянди в сезон дощів / Фото Pexels

Серед популярних домашніх спреїв – часниковий екстракт, який готується з 5 подрібнених зубчиків, замочених в 1 літрі води. Його треба залишити на 6 годин для настоювання, а тоді вже обприскувати рослину.

Також садівники активно використовують відвар польового хвоща. Потрібно 15 грамів сухого хвоща або 100 грамів свіжої рослини розвести в 1 літрі води й кип’ятити 20 хвилин. Обробку домашніми засобами варто проводити частіше – кожних 7 – 10 днів.

Як захистити кущі від хвороби?

Досвідчені садівники кажуть, що є певні сорти, які не схильні до грибкових захворювань. Йдеться про сорт "Шопен", який має стійкість до борошнистої роси та чорної плямистості. Також хорошою є плетиста "Флорентина", яка процвітає добре навіть в сезон різних інфекцій.

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Кущі троянд радять садити в сонячних та добре провітрюваних місцях, з родючим ґрунтом.

Саме регулярний огляд листя й пагонів дозволить виявити перші симптоми й проблеми, вживши заходів, щоб хвороба не поширилась по всьому чагарнику. Садівники радять у другій половині літа зменшити внесення азотних добрив, замінивши на більшу кількість калію та фосфору. Ці речовини покращують імунітет троянд й підготують їх до зимування.