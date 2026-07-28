Желтые пятна на подушках появляются через пот, кожное сало и влагу, пишет Deccoria . Когда эти вещества окисляются, оставляют характерный желтоватый оттенок. Таким пятнам могут способствовать даже кремы, лосьоны или волосы.

Чем удалить желтые пятна из подушек?

Есть несколько способов удалить пятна из подушек даже без использования химических средств.

Пищевая сода

Бикарбонат натрия отлично выводит из подушек желтые пятна, образовавшиеся после остатков косметики, пота или кожного сала. Нужно растворить в 5 литрах теплой воды 5 столовых ложек пищевой соды и замочить подушку в растворе на ночь. Утром ее следует только повторно постирать.

Лимон и уксус

Уксус и лимон являются кислотными веществами, поэтому хорошо справляются с органическими отложениями. Может добавить 0,5 стакана уксуса в отделение для смягчителя стиральной машины. Также можно обработать желтые пятна лимонным соком, поставить подушку под прямое солнце и постирать через час.



Кислоты хорошо расщепляют органические пятна.

Перекись водорода и пищевая сода

Вместо замачивания подушки можно посыпать пищевой содой или опрыскать перекисью водорода, а уже через 40 минут постирать.

Кроме того, можно сделать пасту, смешав соду и перекись водорода в соотношении 2:1. Эту смесь нужно нанести на пятна, потереть ткань и оставить на 30 минут, а после этого постирать.

Все эти методы должны помочь, а если пятно уж очень старое, тогда домашних средств может быть недостаточно.

Как правильно стирать подушки?

Перед стиркой нужно проверить этикетку подушки, поскольку некоторые наполнители нельзя стирать в стиральной машинке. Лучше всего подойдет деликатный режим стирки с температурой 30 – 40°C.

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Специалисты также советуют избегать высоких скоростей отжима и стараться стирать подушки по одной, чтобы не перегружать барабан. Чтобы наполнитель не забился во время сушки, в барабан сушилки рекомендуется бросить теннисные мячики.

После стирки подушку нужно тщательно высушить, потому что немного влажный наполнитель может забиться в комочки и стать средой для размножения бактерий и грибков.

При высушивании на свежем воздухе подушку нужно поднимать, встряхивать и выворачивать наизнанку. Такой метод ускорит высыхание и сохранит форму подушки.