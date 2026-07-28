Жовті плями на подушках з’являються через піт, шкірне сало й вологу, пише Deccoria. Коли ці речовини окислюються, залишають характерний жовтуватий відтінок. Таким плямам можуть сприяти навіть креми, лосьйони чи засоби для волосся.

Чим видалити жовті плями з подушок?

Є кілька способів видалити плями з подушок навіть без використання хімічних засобів.

Харчова сода

Бікарбонат натрію чудово виводить з подушок жовті плями, які утворилися після залишків косметики, поту чи шкірного сала. Потрібно лише розчинити у 5 літрах теплої води 5 столових ложок харчової соди й замочити подушку в розчині на ніч. Вранці її слід лише повторно випрати.

Лимон і оцет

Оцет та лимон є кислотними речовинами, тому добре справляються з органічними відкладеннями. Можа додати 0,5 склянки оцту у відділення для пом’якшувача білизни пральної машини. Також можна обробити жовті плями лимонним соком, поставити подушку під пряме сонце й випрати за годину.



Кислоти добре розщеплюють органічні плями / Фото Pexels

Перекис водню та харчова сода

Замість замочування подушки можна посипати харчовою содою чи обприскати перекисом водню, а вже через 40 хвилин випрати.

Крім того, можна зробити пасту, змішавши соду й перекис водню у співвідношенні 2:1. Цю суміш потрібно нанести на плями, потерти тканину й залишити на 30 хвилин, а після цього випрати.

Усі ці методи мали б допомогти, та якщо пляма вже дуже стара, тоді домашніх засобів може бути недостатньо.

Як правильно прати подушки?

Перед пранням потрібно перевірити етикетку подушки, оскільки деякі наповнювачі не можна прати у пральній машинці. Найкраще підійде делікатний режим прання з температурою 30 – 40°C.

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Фахівці також радять уникати високих швидкостей віджиму й намагатися прати подушки по одній, щоб не перевантажувати барабан. Щоб наповнювач не забився під час сушіння, у барабан сушарки рекомендовано кинути тенісні м’ячики.

Після прання подушку треба ретельно висушити, бо навіть трішки вологий наповнювач може забитися в грудочки й стати середовищем для розмноження бактерій та грибків.

Під час висушування на свіжому повітрі подушку потрібно піднімати, струшувати й вивертати навиворіт. Такий метод пришвидшить висихання й збереже форму подушки.