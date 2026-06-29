Некоторые цветы, такие как нарциссы и гвоздики, радуют красивым цветением только в прохладную, влажную погоду. Поэтому в конце июня от них остаются лишь сухие стебли и листья. А вот некоторые цветы цветут независимо от температуры за окном, пишет Марта Стюарт.

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Какие цветы красиво цветут в жару?

Цинии

Цинии — это просто идеальный летний цветок, который окутывает ландшафт яркими красками. Они бывают самых разных цветов и размеров, и когда жара усиливается, цветение не ослабевает, а наоборот.

Для идеального роста цинии не помешает качественный полив. Когда цветок начинает засыхать, цветущую ветку следует обрезать до следующего листа.



Цинии идеально растут в жару / Фото Pexels

Гомфрена шаровидная

Гомфрена — это засухоустойчивый однолетний цветок, который цветет плотными шариками разных цветов — розовым, фиолетовым, красным, белым и оранжевым. Если вам нужны цветы, способные выдержать очень сильную и продолжительную жару, то лучший вариант найти сложно.

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Целозия

Целозии — это устойчивые к жаре цветы, цветение которых напоминает языки пламени — и это может добавить интересную "изюминку" к облику сада или клумбы. Также целозию иногда называют петушиными гребнями — в зависимости от сорта цветы бывают красными, желтыми или оранжевыми, а также розовыми и фиолетовыми.

Космея

Нежные цвета и хрупкие лепестки делают космеи желанным дополнением практически к любому двору. Но самое лучшее в том, что они очень хорошо переносят тепло и даже жару. Много солнца способствует обильному цветению, которое продолжается примерно три недели.

Скабиоза японская

Скабиоза идеально смотрится в саду и радует глаз в яркие солнечные дни. Этот цветок легко выращивать из семян, и он прекрасно растет без особого ухода и даже без регулярного полива.