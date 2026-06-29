Деякі квіти, як-от нарциси та гвоздики, тішать красивим цвітінням тільки у свіжу, вологу погоду. Тож наприкінці червні від них залишаються лише сухі стебла та листя. А ось деякі квіти цвітуть незалежно від температури за вікном, пише Martha Stewart.

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Які квіти гарно цвітуть у спеку?

Цинії

Цинії – це просто ідеальна літня квітка, що огортає ландшафт яскравим кольором. Вони представлені у багатьох кольорах та розмірах, і коли спека посилюється, цвітіння не стає менше, а зовсім навпаки.

Для ідеального росту цинії не завадить якісно поливати. Коли квітка починає сохнути, цвітіння слід обрізати до наступного листа.



Цинії ідеально ростуть у спеку / Фото Pexels

Гомфрена куляста

Гомфрена – це посухостійка однорічна квітка, що цвіте щільними кульками різних кольорів – рожевим, фіолетовим, червоним, білим та помаранчевим. Якщо вам потрібні квіти, що можуть витримати дуже сильну й тривалу спеку, то кращий варіант знайти складно.

Придбати насіння квітів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Целозія

Целозії – це стійкі до спеки квіти, цвітіння яких нагадує язики полум'я – і це може додати цікавої "родзинки" до вигляду саду чи клумби. Також целозію часом називають півнячими гребінцями – залежно від сорту, квіти бувають червоними, жовтими чи помаранчевими, а також рожевими й фіолетовими.

Космея

Ніжні кольори та тендітні пелюстки роблять космеї бажаним доповненням практично до кожного подвір'я. Та найкращим є те, що вони дуже добре переносять тепло й навіть спеку. Багато сонця провокує рясне цвітіння, і воно продовжується приблизно протягом трьох ижнів.

Скабіоза японська

Скабіоза має ідеальний вигляд у саду та тішить око під час яскравих сонячних днів. Цю квітку легко вирощувати з насіння, і вона може чудово рости без особливого догляду чи навіть регулярного поливу.