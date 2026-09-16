Для длительного отопления чаще всего используют твердые породы деревьев, пишет 24 Канал.

Какие дрова выбрать для отопления на зиму?

Одним из наиболее эффективных вариантов считается граб. Он медленно горит, равномерно отдает тепло и долго сохраняет жар.

Не менее популярен дуб. Благодаря высокой плотности его древесина сгорает медленно, при этом обеспечивая сильное и стабильное тепло. Такие дрова хорошо подходят для каминов и котлов. Их недостатком остается более высокая цена по сравнению с некоторыми другими породами.

Еще один вариант для отопления – ясень. Он обладает высокой теплоотдачей, а разжечь его проще, чем граб или дуб. Березовые дрова также хорошо отдают тепло и могут гореть даже при повышенной влажности. Однако при их горении образуется больше сажи.



Лучшие дрова для отопления помещения / Фото Pexels

Для основного отопления специалисты не рекомендуют полагаться на хвойную древесину. Сосна и ель быстро возгораются и дают яркое пламя, однако быстрее сгорают и отдают меньше тепла. Кроме того, смолистая древесина может способствовать образованию отложений в дымоходе.

На эффективность дров влияет не только их порода, но и влажность. У свежесрубленной древесины этот показатель может составлять около 60%. Таквые дрова горят менее эффективно, выделяют больше дыма и дают меньше тепла. Оптимально использовать древесину, которая высыхала не менее года и имеет влажность 20%.

Для розжига и последующего поддержания огня удобно иметь поленья разной толщины. Тонкие куски древесины помогают быстрее разогреть печь или камин, тогда как толстые поленья горят дольше.

Для получения длительного и стабильного тепла можно скомбинировать несколько твердых пород. Это могут быть дуб, граб и ясень. При этом важно следить за тем, чтобы древесина была хорошо высушена, поскольку именно влажность влияет на качество горения и количество получаемого тепла.