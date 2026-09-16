Для тривалого опалення найчастіше використовують тверді породи дерев, пише 24 Канал.

Які дрова обрати для опалення на зиму?

Одним з найбільш ефективних варіантів вважається граб. Він повільно горить, рівномірно віддає тепло та довго зберігає жар.

Не менш популярний дуб. Через високу щільність його деревина згорає повільно, водночас забезпечуючи сильний і стабільний жар. Такі дрова добре підходять для камінів і котлів. Їхнім недоліком залишається вища ціна порівняно з деякими іншими породами.

Ще один варіант для опалення – ясен. Він має високу тепловіддачу, а розпалити його простіше, ніж граб або дуб. Березові дрова також добре віддають тепло та можуть горіти навіть за підвищеної вологості. Проте під час їхнього горіння утворюється більше сажі.



Найкращі дрова для опалення приміщення / Фото Pexels

Для основного опалення фахівці не радять покладатися на хвойну деревину. Сосна та ялина швидко займаються й дають яскраве полум’я, однак швидше згорають і дають менше тепла. Крім того, смолиста деревина може сприяти утворенню відкладень у димоході.

На ефективність дров впливає не тільки їхня порода, але й вологість. У свіжозрубаної деревини цей показник може становити близько 60%. Такі дрова горять менш ефективно, виділяють більше диму й дають менше тепла. Оптимально використовувати деревину, яка висихала щонайменше рік і має вологість 20%.

Для розпалювання та подальшого підтримування вогню зручно мати поліна різної товщини. Тонкі шматки деревини допомагають швидше розпалити піч або камін, тоді як товсті поліна горять довше.

Для отримання тривалого та стабільного тепла можна скомбінувати кілька твердих порід. Це може бути дуб, граб і ясен. Водночас важливо стежити, щоб деревина була добре висушена, оскільки саме вологість впливає на якість горіння та кількість отриманого тепла.