Для осеннего урожая важно правильно выбрать культуры. В июле лучше всего высевать быстрорастущие и холодостойкие овощи. Они успеют хорошо развиться и порадуют обильным урожаем осенью, пишет Gardening Know How.

Какие овощи нужно сеять в июле?

Редис

Редис – один из самых быстрорастущих и простых в выращивании овощей. В зависимости от сорта, от посева до сбора урожая проходит всего 25–40 дней.

Если посеять его сейчас, к концу сезона можно собрать еще несколько урожаев. Осенний редис обычно получается слаще и хрустяще.

Высевайте семена на грядках, высоких грядках или в контейнерах глубиной не менее 15 сантиметров.

Почву нужно постоянно поддерживать влажной, чтобы корнеплоды не растрескивались.

Если июль очень жаркий, лучше отложить посев до конца месяца.

Морковь

Июль также подходит для посева моркови. Она созревает примерно за 70–80 дней, а первые осенние заморозки делают ее еще слаще: холод превращает крахмал в корнеплодах в сахар.

Лучше всего морковь растет на высоких грядках с рыхлой почвой без камней.

Пересаживать ее не стоит, поэтому семена сразу высевают на постоянное место.

Поддерживайте почву влажной и своевременно прореживайте всходы.

Июль – идеальное время для посева моркови / Фото из открытых источников

Свекла

Свекла тоже отлично подходит для июльского посева. В зависимости от сорта она созревает за 50–70 дней и лучше всего растет, когда жара начинает спадать.

Его можно выращивать на грядках, в высоких грядках или больших контейнерах.

Очень важно прореживать всходы, ведь загущенные посадки мешают формированию корнеплодов.

Почва должна оставаться равномерно влажной, иначе свекла станет жесткой.

Кустовая фасоль

Кустовая фасоль быстро растет и успевает дать урожай до первых заморозков. Собирайте стручки регулярно – это стимулирует появление новых.

Семена хорошо прорастают в прогретой почве, а урожай можно собирать уже через 50–60 дней.

Растение выращивают как на грядках, так и в больших контейнерах.

Кустовую фасоль важно хорошо поливать во время цветения / Фото Pinterest

Кейл

Кейл – один из символов осеннего огорода. Он хорошо переносит прохладу и может расти даже в начале зимы.

После первых заморозков листья становятся слаще и менее горькими.

Молодые листья можно срезать уже через 25–30 дней после посева. Для полного созревания требуется 55–70 дней.

Урожай собирают постепенно, срывая наружные листья. При необходимости почву мульчируют, чтобы дольше сохранять влагу.

Шпинат

Шпинат любит прохладную погоду и быстро растет. До сбора урожая проходит 35–50 дней, а молодые листья можно срезать уже через 20–25 дней.

Чтобы собирать шпинат осенью непрерывно, семена рекомендуется высевать каждые одну–две недели.

В июльскую жару лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию, а молодые растения в самые жаркие дни притенять. Также шпинат следует регулярно поливать.

Капустные культуры

В июле еще можно высевать брокколи, брюссельскую капусту, белокочанную и цветную капусту, а также кейл.

В зависимости от вида они созревают примерно за 80–100 дней.

Эти культуры лучше всего растут в прохладную погоду. Если июль и август очень жаркие, помогут регулярный полив, мульча и притенение.

Можно также посеять семена в помещении, а после снижения температуры пересадить растения в открытый грунт.

Как получить больше осеннего урожая

Опытные огородники советуют высевать семена не все сразу, а каждые одну–две недели. Такой способ позволяет собирать урожай дольше.

Во время летней жары важно поддерживать почву влажной, использовать легкую мульчу, а при необходимости – притенять молодые растения.

Также следует регулярно пропалывать грядки и прореживать всходы.

Если осенью внезапно похолодает, нежные культуры можно накрыть агроволокном.

Для большинства перечисленных овощей легкие заморозки даже полезны – они делают урожай вкуснее.

Итак, июль – это не конец огородного сезона. Для многих осенних культур он только начинается. Если посеять быстрорастущие и холодостойкие овощи сейчас, можно еще долго собирать свежий урожай.