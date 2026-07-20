Для осіннього врожаю важливо правильно обрати культури. У липні найкраще висівати швидкорослі та холодостійкі овочі. Вони встигнуть добре розвинутися й порадують рясним урожаєм восени, пише Gardening Know How.

Які овочі треба посіяти у липні?

Редис

Редис – один із найшвидших і найпростіших у вирощуванні овочів. Залежно від сорту, від посіву до збору врожаю минає лише 25 – 40 днів.

Якщо посіяти його зараз, до кінця сезону можна зібрати ще кілька врожаїв. Осінній редис зазвичай виростає солодшим і хрусткішим.

Висівайте насіння на грядках, високих грядках або в контейнерах глибиною щонайменше 15 сантиметрів.

Ґрунт потрібно постійно підтримувати вологим, щоб коренеплоди не тріскалися.

Якщо липень дуже спекотний, краще відкласти посів до кінця місяця.

Морква

Липень також підходить для посіву моркви. Вона дозріває приблизно за 70 – 80 днів, а перші осінні приморозки роблять її ще солодшою: холод перетворює крохмаль у коренеплодах на цукор.

Найкраще морква росте на високих грядках із пухким ґрунтом без каміння.

Пересаджувати її не варто, тому насіння одразу висівають на постійне місце.

Підтримуйте ґрунт вологим і вчасно проріджуйте сходи.

Липень – ідеальний час для посіву моркви / Фото з відкритих джерел

Буряк

Буряк теж чудово підходить для липневого посіву. Залежно від сорту він достигає за 50 – 70 днів і найкраще росте, коли спека починає спадати.

Його можна вирощувати на грядках, у високих грядках або великих контейнерах.

Дуже важливо проріджувати сходи, адже загущені посадки заважають формуванню коренеплодів.

Ґрунт має залишатися рівномірно вологим, інакше буряк стане жорстким.

Кущова квасоля

Кущова квасоля швидко росте й встигає дати врожай до перших заморозків. Збирайте стручки регулярно – це стимулює появу нових.

Насіння добре проростає у прогрітому ґрунті, а врожай можна збирати вже через 50 – 60 днів.

Рослину вирощують як на грядках, так і у великих контейнерах.

Кущову квасолю важливо добре поливати під час цвітіння / Фото Pinterest

Кейл

Кейл – один із символів осіннього городу. Він добре переносить прохолоду й може рости навіть на початку зими.

Після перших заморозків листя стає солодшим і менш гірким.

Молоде листя можна зрізати вже через 25 – 30 днів після посіву. Для повного дозрівання потрібно 55 – 70 днів.

Урожай збирають поступово, обриваючи зовнішнє листя. За потреби ґрунт мульчують, щоб довше зберігати вологу.

Шпинат

Шпинат любить прохолодну погоду й швидко росте. До збору врожаю проходить 35 – 50 днів, а молоде листя можна зрізати вже через 20 – 25 днів.

Щоб збирати шпинат восени безперервно, насіння рекомендують висівати кожні один – два тижні.

У липневу спеку краще обирати сорти, стійкі до стрілкування, а молоді рослини в найспекотніші дні притіняти. Також шпинат варто регулярно поливати.

Капустяні культури

У липні ще можна висівати броколі, брюссельську капусту, білокачанну та цвітну капусту, а також кейл.

Залежно від виду вони достигають приблизно за 80 – 100 днів.

Ці культури найкраще почуваються в прохолодну погоду. Якщо липень і серпень дуже спекотні, допоможуть регулярний полив, мульча та притінення.

Можна також посіяти насіння в приміщенні, а після зниження температури пересадити рослини у відкритий ґрунт.

Як отримати більше осіннього врожаю

Досвідчені городники радять висівати насіння не все одразу, а кожні один – два тижні. Такий спосіб дозволяє збирати врожай довше.

Під час літньої спеки важливо підтримувати ґрунт вологим, використовувати легку мульчу, а за потреби – притіняти молоді рослини.

Також слід регулярно прополювати грядки й проріджувати сходи.

Якщо восени раптово похолодає, ніжні культури можна накрити агроволокном.

Для більшості перелічених овочів легкі заморозки навіть корисні – вони роблять урожай смачнішим.

Отже, липень – це не кінець городнього сезону. Для багатьох осінніх культур він лише починається. Якщо посіяти швидкорослі та холодостійкі овочі зараз, можна ще довго збирати свіжий урожай.