Если вы запачкали любимый свитер или брюки, не спешите включать горячую воду. Прежде всего убедитесь, что вы не сделаете ситуацию еще хуже, пишет Марта Стюарт.

Какие пятна нельзя стирать в горячей воде?

Белковые пятна

Любые пятна, содержащие белок, можно обрабатывать только в холодной воде. Такие пятна очень распространены, в частности:

кровь;

пот;

молочные продукты;

яйца;

грудное молоко;

мясной сок.

Горячая вода может только размыть или даже "закрепить" эти пятна, и их удаление после этого станет только сложнее.

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Грязь, земля и трава

Лучше всего обрабатывать такие загрязнения моющим средством с холодной водой. Трава и земля содержат органические соединения, которые под воздействием тепла будут вести себя очень похоже на белковые пятна.

Если же вы имеете дело с грязью, сначала нужно дать ей полностью высохнуть, а затем очистить одежду щеткой. Уже после этого можно обработать пятно прохладной водой и постирать ткань.

Чернила и краски

Краски на масляной основе и чернила могут въесться в ткань при использовании горячей воды. Чтобы обработать загрязненную таким образом ткань, ее нужно положить лицевой стороной вниз и обработать с изнаночной стороны, чтобы предотвратить распространение пигмента.

Стирайте такие вещи отдельно, чтобы не запачкать остальную одежду.

Вино и другие напитки с танинами

Пятна от красного вина и чая и так достаточно сложны, а горячая вода только усугубит проблему. Тепло может зафиксировать природные соединения, содержащиеся в этих напитках (танины), в волокнах, и после этого удалить пигмент будет уже очень трудно.

Фрукты

Как и вино, помидоры, ягоды и фрукты оставляют после себя пятна, от которых нелегко избавиться. Стирка их в горячей воде только закрепит пигмент в волокнах ткани. Лучшим способом избавиться от таких пятен будет смесь прохладной воды и дистиллированного уксуса.