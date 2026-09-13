Если вы запачкали любимый свитер или брюки, не спешите включать горячую воду. Прежде всего убедитесь, что вы не сделаете ситуацию еще хуже, пишет Марта Стюарт.
Какие пятна нельзя стирать в горячей воде?
Белковые пятна
Любые пятна, содержащие белок, можно обрабатывать только в холодной воде. Такие пятна очень распространены, в частности:
- кровь;
- пот;
- молочные продукты;
- яйца;
- грудное молоко;
- мясной сок.
Горячая вода может только размыть или даже "закрепить" эти пятна, и их удаление после этого станет только сложнее.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
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Грязь, земля и трава
Лучше всего обрабатывать такие загрязнения моющим средством с холодной водой. Трава и земля содержат органические соединения, которые под воздействием тепла будут вести себя очень похоже на белковые пятна.
Если же вы имеете дело с грязью, сначала нужно дать ей полностью высохнуть, а затем очистить одежду щеткой. Уже после этого можно обработать пятно прохладной водой и постирать ткань.
Чернила и краски
Краски на масляной основе и чернила могут въесться в ткань при использовании горячей воды. Чтобы обработать загрязненную таким образом ткань, ее нужно положить лицевой стороной вниз и обработать с изнаночной стороны, чтобы предотвратить распространение пигмента.
Стирайте такие вещи отдельно, чтобы не запачкать остальную одежду.
Вино и другие напитки с танинами
Пятна от красного вина и чая и так достаточно сложны, а горячая вода только усугубит проблему. Тепло может зафиксировать природные соединения, содержащиеся в этих напитках (танины), в волокнах, и после этого удалить пигмент будет уже очень трудно.
Фрукты
Как и вино, помидоры, ягоды и фрукты оставляют после себя пятна, от которых нелегко избавиться. Стирка их в горячей воде только закрепит пигмент в волокнах ткани. Лучшим способом избавиться от таких пятен будет смесь прохладной воды и дистиллированного уксуса.