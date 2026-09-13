Якщо ви поставили на улюбленому светрі чи штанах пляму, не поспішайте вмикати гарячу воду. Передусім переконайтеся, чи не зробите ви навіть гірше, пише Martha Stewart.

Які плями не можна прати у гарячій воді?

Білкові плями

Будь-які плями, що містять білок, можна обробляти лише у холодній воді. Такі плями є дуже поширеними, зокрема:

кров;

піт;

молочні продукти;

яйця;

грудне молоко;

м'ясний сік.

Гаряча вода може лише поширити, або й "приготувати" ці плями, і їхнє видалення після цього стане лише складнішим.

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Бруд, ґрунт та трава

Найкраще обробляти такі забруднення мийним засобом з холодною водою. Трава та земля містять органічні сполуки, що під впливом тепла будуть поводитися дуже подібно до білкових плям.

Якщо ж маєте справу з брудом, спершу йому потрібно дати повністю висохнути, і почистити одяг щіткою. Вже після цього можна обробити пляму прохолодною водою та випрати тканину.

Чорнила та фарби

Фарби на олійній основі та чорнила можуть в'їстися в тканину після використання гарячої води. Для того, аби обробити забруднену таким чином тканину, її потрібно покласти лицьовою стороною вниз та обробити з виворітного боку, аби запобігти поширенню пігменту.

Періть такі речі окремо, аби не забруднити інший одяг.

Вино та інші напої з танінами

Плями від червоного вина та чаю й так досить складні, а гаряча вода лише посилить проблему. Тепло може заблокувати природні сполуки, що містяться в цих напоях (таніни) у волокнах, і після цього прибрати пігмент буде вже дуже важко.

Фрукти

Як і вино, помідори, ягоди та фрукти залишають по собі плями, яких нелегко позбутися. Миття їх гарячою водою тільки закріпить пігмент у волокнах тканини. Найкращим варіантом для того, аби позбутися таких плям, буде суміш прохолодної води та дистильованого оцту.