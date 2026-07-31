Обрезка может негативно повлиять на общее состояние здоровья и рост некоторых растений – поэтому лучше держаться от них подальше, пишет Марта Стюарт.

Какие вечнозеленые растения не нужно обрезать?

Тимьян

Многие виды можжевельника – это растения, которые растут довольно медленно, и обрезка только еще сильнее замедлит этот процесс. А вот обрезка для улучшения внешнего вида может оставить "проплешины", которые уже никогда не зарастут.

Американская туя

Это холодостойкий и вечнозеленый кустарник, что часто используется в качестве живой изгороди. Он имеет очень компактную форму, и поэтому на самом деле не нуждается в обрезке. Не стоит обрезать и старую древесину растения – это остановит регенерацию этих участков.

Если позволить туям расти и не обрезать их, они могут стать лучшими вечнозелеными растениями, о которых мечтает каждый дачник – стройными, крепкими и совершенно неприхотливыми в уходе.

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Болотная сосна

Обрезка сосны с длинными иголками может вызвать сразу несколько проблем. Во-первых, неправильный выбор времени только вызовет стресс у дерева и сделает его уязвимым к болезням и вредителям.

Кроме того, это может привести к тому, что растение станет низкорослым и неровным.

Юкка

Юксы часто относят к категории кактусов, но на самом деле это многолетние вечнозеленые кустарники. Большинство из них растут медленно, и им требуется как минимум 2–3 года, чтобы достичь зрелости. А для цветения придется ждать целых 5 лет, и обрезка только замедлит этот процесс.



Юку не нужно обрезать / Фото Pexels

Самшит

Это – еще одно растение, что растет медленно. Кустарник очень неприхотлив и славится своими компактными размерами и миниатюрными вечнозелеными листьями. Поэтому обычно самшит не нуждается в обрезке, особенно если вы высаживаете его не для формирования живой изгороди, а как отдельный куст.