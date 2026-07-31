Обрізка може негативно вплинути на загальний стан здоров'я та ріст деяких рослин – тож краще з ними відкласти секатор якомога далі, пише Martha Stewart.

Які вічнозелені рослини не потрібно обрізати?

Ялівець

Багато ялівців – це рослини, що досить повільно ростуть, і обрізка тільки ще сильніше сповільнить цей процес. А ось обрізка для покращення зовнішнього вигляду може залишити "залисини", що вже ніколи знову не заростуть.

Американська туя

Це холодостійкий та вічнозелений чагарник, що часто використовують як живопліт. Він має дуже компактну форму, і через це насправді не потребує обрізки. Не варто обрізати й стару деревину рослини – це зупинить регенерацію цих ділянок.

Якщо дозволити туям рости та не обрізати їх, вони можуть стати найкращими вічнозеленими рослинами, про які мріє кожен дачник – стрункими, міцними та зовсім невибагливими щодо догляду.

Покупці на Prom часто замовляють саджанці хвойних дерев та вічнозелених чагарників. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Болотна сосна

Обрізка сосни з довгими голками може спричинити одразу кілька проблем. По-перше, неправильний вибір часу лише спричинить стрес для дерева та зробить його вразливим до хвороб та шкідників.

Але також це може зробити усю рослину низькорослою та нерівною.

Юка

Юки часто відносять до категорії кактусів, та насправді це багаторічні вічнозелені чагарники. Більшість з них ростуть повільно, і їм потрібні принаймні 2–3 роки, аби досягнути зрілості. А для цвітіння взагалі доведеться чекати 5 років, і обрізка тільки сповільнить цей процес.



Юку не потрібно обрізати / Фото Pexels

Самшит

Це – ще одна рослина, що росте повільно. Чагарник дуже невибагливий та славиться своїм компактним розміром і мініатюрним вічнозеленим листям. Тож зазвичай самшит не потребує обрізки, особливо якщо ви висаджуєте його не для формування живоплоту, а як окремий кущ.