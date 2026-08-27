Выбор пилы зависит от того, что именно нужно распилить и насколько толстая ветка, пишет Bunnings. Рассмотрим основные характеристики ручной пилы и ножовки, чтобы понять, для каких задач каждый из этих инструментов подходит лучше всего.

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Какую пилу выбрать для обрезки веток?

Ручная пила

Классическая ручная пила имеет широкое лезвие с большими зубчиками и ручку на одном конце.

Длина такой пилы составляет от 45 до 55 сантиметров, а зубчики могут иметь разные размеры – от этого зависит, насколько гладким или шероховатым будет разрез. Более крупные зубцы режут гораздо быстрее, однако оставляют более шероховатый край.

Ручной пиле не нужен источник питания, поэтому она надежна и всегда пригодится в домашнем хозяйстве. Такой пилой хозяева режут каркасную древесину, фанеру и доски.

Этим инструментом можно пилить ветки деревьев, особенно если они толстые, а секатор с ними не справляется.



Осенью следует обрезать сухие ветки / Фото Pexels

Ножовка

Ножовка отличается тонким сменным лезвием, которое плотно натянуто внутри металлической рамы. Лезвия этого инструмента имеют достаточно мелкие зубчики, которые можно заменять в зависимости от того, какой материал подлежит обрезке.

Мелкие зубцы хорошо подходят для распиловки без образования сколов. Ножовка универсальна еще и тем, что сменные лезвия недорогие и легко заменяются.

Ножовка прекрасно подойдет для обрезки старых деревьев с сухими или твердыми сучками. Также она хорошо справляется с обрезкой старых ветвей.