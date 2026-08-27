Вибір пилки залежить від того, що саме потрібно розрізати та наскільки товстою є гілка, пише Bunnings. Розглянемо основні характеристики ручної пилки та ножівки, щоб зрозуміти, для яких завдань кожен з цих інструментів підходить найкраще.

Придбати пилки для обрізання гілок можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість обраних товарів за фото. Окрім звичної ручної пилки, можуть ще й знадобитися секатори, сучкорізи, захисні рукавички, окуляри та інші інструменти. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Яку пилку обрати для обрізання гілок?

Ручна пилка

Класична ручна пилка має широке лезо з великими зубчиками та ручку на одному кінці.

Довжина такої пилки складає від 45 до 55 сантиметрів, а зубчики можуть мати різні розміри – від цього впливає наскільки гладким або шорстким буде розріз. Більші зубці ріжуть набагато швидше, проте залишають шорсткіший край.

Ручній пилці не потрібне джерело живлення, тож вона надійна й завжди стане в пригоді біля дому. Такою пилкою господарі ріжуть каркасну деревину, фанери та дошки.

Цим інструментом можна різати гілки дерев, особливо якщо вони товсті, а секатор з ними не справляється.



Восени слід обрізати сухі гілки / Фото Pexels

Ножівка

Ножівка вирізняється тонким змінним лезом, яке щільно натягнуте всередині металевої рами. Леза цього інструменту мають досить дрібні зубчики, які можна замінювати залежно від того, який матеріал підлягає обрізанню.

Дрібні зубці добре підходять для розпилювання без утворення сколів. Ножівка універсальна ще й тим, що змінні леза недорогі й легко замінюються.

Ножівка чудово підійде для обрізки старих дерев з сухими чи твердими сучками. Також вона добре справляється з обрізанням старих гілок.