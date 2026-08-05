Именно поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на дизайн, но и на несколько практических моментов, пишет The White Teak Company.

Какую настольную лампу выбрать для дома?

Если лампа нужна для создания уютной атмосферы, лучше выбирать модели с мягким рассеянным светом. Для чтения, работы или учебы больше подойдет лампа с направленным освещением.

Правильная высота тоже имеет значение. Чтобы свет был комфортным, нижний край абажура должен располагаться примерно на уровне глаз, когда вы сидите рядом с лампой. Такое расположение поможет избежать бликов и снизит нагрузку на зрение.

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Какую лампу выбрать для разных комнат?

В гостиной настольные лампы чаще всего служат элементом декора, поэтому должны гармонично сочетаться с мебелью и не выглядеть слишком массивными.

Для спальни важно подобрать такую модель, которая обеспечит достаточно света для чтения и в то же время создаст уютную атмосферу. Оптимально, если высота лампы составит примерно две трети высоты прикроватной тумбы.

Для рабочего стола на первый план выходит функциональность. Стоит обратить внимание на лампы с регулируемым кронштейном, направленным светом и абажуром, уменьшающим блики.



Лампы в спальне выглядят очень красиво / Фото Pexels

Соблюдайте правильные пропорции

Настольная лампа должна соответствовать размерам мебели и самой комнаты. Слишком маленькая модель может затеряться в интерьере, а слишком большая – перегрузить пространство.

Для приставных или журнальных столиков рекомендуются лампы высотой 60–80 сантиметров. При этом нижний край абажура также должен находиться на уровне глаз человека, сидящего рядом.

Не менее важен размер самого абажура. Его высота должна составлять две трети высоты основания, а ширина – полностью закрывать лампочку и внутренние элементы конструкции.

Учитывайте материал и стиль

Материал абажура влияет на внешний вид и характер освещения. Тканевые модели создают мягкий теплый свет, а металлические или стеклянные дают более направленный и яркий поток света.

Вот несколько моделей ламп, которые можно найти на Prom:

Настольная лампа с регулировкой яркости – хороший вариант для работы, учебы или чтения. Многие модели имеют сенсорное управление, несколько режимов освещения и регулируемый корпус, который позволяет легко настроить направление света.

– хороший вариант для работы, учебы или чтения. Многие модели имеют сенсорное управление, несколько режимов освещения и регулируемый корпус, который позволяет легко настроить направление света. Керамическая настольная лампа с тканевым абажуром – это решение отлично подойдет для спальни или гостиной. Такие модели создают мягкое рассеянное освещение и добавляют уюта интерьеру.

– это решение отлично подойдет для спальни или гостиной. Такие модели создают мягкое рассеянное освещение и добавляют уюта интерьеру. Аккумуляторная лампа с USB-зарядкой – практичный выбор для тех, кто ценит мобильность. Ее можно легко переносить из комнаты в комнату, использовать у рабочего стола или на прикроватной тумбе, а встроенный аккумулятор позволяет пользоваться ею даже без подключения к розетке.

Подбирая лампу, стоит учесть общий стиль интерьера. Нейтральные оттенки легко сочетаются с большинством мебели, а металлические элементы помогают сделать пространство более изысканным.

Помимо внешнего вида, обратите внимание на удобство использования. Преимуществом станет возможность регулировать яркость света, а устойчивая и прочная основа обеспечит безопасное ежедневное использование лампы.

Сочетание правильных размеров, подходящего освещения и гармоничного дизайна поможет выбрать настольную лампу, которая не только украсит интерьер, но и добавит комфорта.