Саме тому перед покупкою варто звертати увагу не лише на дизайн, але й на кілька практичних речей, пише The White Teak Company.

Яку настільну лампу придбати для дому?

Якщо лампа потрібна для створення затишної атмосфери, краще обирати моделі з м’яким розсіяним світлом. Для читання, роботи чи навчання більше підійде лампа зі спрямованим освітленням.

Правильна висота теж має значення. Щоб світло було комфортним, нижній край абажура має розташовуватися приблизно на рівні очей, коли ви сидите поруч із лампою. Таке розміщення допоможе уникнути відблисків і зменшить навантаження на зір.

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Яку лампу обирати для різних кімнат?

У вітальні настільні лампи найчастіше слугують елементом декору, тому мають гармонійно поєднуватися з меблями й не виглядати занадто масивними.

Для спальні важливо підбирати таку модель, яка забезпечить достатньо світла для читання і водночас створить затишну атмосферу. Оптимально, якщо висота лампи становитиме приблизно дві третини висоти приліжкової тумби.

Для робочого столу на перший план виходить функціональність. Варто звернути увагу на лампи з регульованим кронштейном, спрямованим світлом та абажуром, що зменшує відблиски.



Лампи у спальні виглядають дуже красиво / Фото Pexels

Дотримуйтеся правильних пропорцій

Настільна лампа повинна відповідати розмірам меблів і самої кімнати. Занадто маленька модель може загубитися в інтер’єрі, а надто велика – перевантажити простір.

Для приставних чи журнальних столиків рекомендують лампи висотою 60 – 80 сантиметрів. При цьому нижній край абажура також має залишатися на рівні очей людини, яка сидить поруч.

Не менш важливим є розмір самого абажура. Його висота повинна становити дві третини висоти основи, а ширина повністю закривати лампочку та внутрішні елементи конструкції.

Враховуйте матеріал і стиль

Матеріал абажура впливає на зовнішній вигляд і характер освітлення. Тканинні моделі створюють м’яке тепле світло, а металеві чи скляні дають більш спрямований та яскравий потік.

Ось кілька моделей ламп, які можна знайти на Prom:

Настільна лампа з регулюванням яскравості – хороший варіант для роботи, навчання чи читання. Багато моделей мають сенсорне керування, кілька режимів освітлення та регульований корпус, який дозволяє легко налаштувати напрямок світла.

– хороший варіант для роботи, навчання чи читання. Багато моделей мають сенсорне керування, кілька режимів освітлення та регульований корпус, який дозволяє легко налаштувати напрямок світла. Керамічна настільна лампа з тканинним абажуром – це рішення чудово підійде для спальні чи вітальні. Такі моделі створюють м’яке розсіяне освітлення та додають затишку інтер’єру.

– це рішення чудово підійде для спальні чи вітальні. Такі моделі створюють м’яке розсіяне освітлення та додають затишку інтер’єру. Акумуляторна лампа з USB-заряджанням – практичний вибір для тих, хто любить мобільність. Її можна легко переносити з кімнати в кімнату, використовувати біля робочого столу чи приліжковій тумбі, а вбудований акумулятор дозволяє нею користуватися навіть без підключення до розетки.

Підбираючи лампу, варто врахувати загальний стиль інтер’єру. Нейтральні відтінки легко поєднуються з більшістю меблів, а металеві елементи допомагають зробити простір вишуканішим.

Крім зовнішнього вигляду, зверніть увагу на зручність використання. Перевагою буде можливість регулювати яскравість світла, а стійка та міцна основа забезпечить безпечне щоденне користування лампою.

Поєднання правильних розмірів, відповідного освітлення та гармонійного дизайну допоможе обрати настільну лампу, яка не лише прикрасить інтер’єр, але й додасть комфорту.