Осенью следует уделять особое внимание сбору урожая, поскольку температура уже начинает снижаться, пишет Homes and Gardens. Откладывать сбор урожая до самых заморозков не стоит.

Часть корнеплода находится над поверхностью почвы, поэтому выступающая верхушка может пострадать от холода. Поврежденные морозом ткани могут стать местом развития гнили во время хранения.

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Как определить, что свекла созрела?

Календарь не является ориентиром для уборки свеклы, поскольку сроки созревания зависят от сорта и условий выращивания. Однако есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание.

О готовности корнеплодов может свидетельствовать состояние ботвы. Если нижние листья желтеют, вянут и теряют упругость, то это признак того, что свеклу можно выкапывать. Также можно оценить размер корнеплодов.

Поздние сорта собирают в сентябре или октябре, поскольку для полного созревания им может потребоваться от 100 до 135 дней. Выкапывание плодов нужно завершить еще до сильных заморозков, поскольку верхняя часть корнеплода выступает из земли и может подмерзнуть.

Затягивать со сбором не стоит, ведь если свекла перерастет, ее мякоть может стать жесткой, грубой и волокнистой.



Свеклу выкапывают в сентябре – октябре / Фото Unsplash

Как правильно выкапывать свеклу?

Для сбора урожая лучше выбирать сухой день. Корнеплоды следует подкапывать садовыми вилами сбоку, а затем извлекать из почвы. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить кожуру.

После выкапывания свеклу нужно отряхнуть от земли и разложить на грядке для подсушивания. Затем обрезают ботву и оставляют небольшой черешок.

Перед укладкой на хранение урожай рекомендуется перебрать. Треснувшие, поврежденные или подмерзшие корнеплоды следует отделить от здоровых, так как они могут быстрее испортиться.

Мыть свеклу перед хранением не стоит. Лишняя влага может только сократить срок хранения. Для длительного хранения используют сетки или воздухопроницаемые ящики.

Лучше всего свекла хранится в прохладном помещении. Однако запасы время от времени следует осматривать и уделять особое внимание росткам или признакам порчи. Таким образом можно вовремя удалить проблемные корнеплоды.