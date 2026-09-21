Восени варто проявити уважність до збору урожаю, оскільки температура вже починає знижуватися, пише Homes and Gardens. Відкладати збирання урожаю до самих заморозків не варто.

Частина коренеплоду знаходиться над поверхнею ґрунту, тому виступаюча верхівка може постраждати від холоду. Пошкоджені морозом тканини здатні стати місцем розвитку гнилі під час зберігання.

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Як визначити, що буряк дозрів?

Календар не є орієнтиром для збирання буряка, оскільки терміни дозрівання залежать від сорту й умов вирощування. Проте є кілька ознак, на які варто звернути увагу.

Про готовність коренеплодів може свідчити стан бадилля. Якщо нижнє листя жовтіє, в’яне й втрачає пружність, то це ознака того, що буряк можна викопувати. Також можна оцінити розмір коренеплодів.

Пізні сорти збирають у вересні чи жовтні, оскільки для повного дозрівання їм може знадобитися від 100 до 135 днів. Викопування плодів треба завершити ще до сильних заморозків, оскільки верхня частина коренеплоду виступає із землі й може підмерзнути.

Затягувати зі збором не варто, бо якщо буряк переросте, його м’якоть може стати жорсткою, грубою та волокнистою.



Буряк викопують у вересні – жовтні / Фото Unsplash

Як правильно викопувати буряк?

Для збору урожаю краще вибирати сухий день. Коренеплоди слід підкопувати садовими вилами збоку, а тоді витягувати з ґрунту. Це треба робити акуратно, щоб не пошкодити шкірку.

Після викопування буряк треба обтрусити від землі й розкласти на грядці для підсушування. Потім обрізають бадилля й залишають невеликий черешок.

Перед закладанням на зберігання урожай рекомендовано перебрати. Тріснуті, пошкоджені чи підмерзлі коренеплоди варто відокремити від здорових, оскільки вони можуть швидше зіпсуватися.

Мити буряк перед зберіганням не варто. Зайва волога може лише скоротити термін зберігання. Для тривалого зберігання використовують сітки чи повітропроникні ящики.

Найкраще буряки зберігаються в прохолодному приміщенні. Проте запаси час від часу варто оглядати й приділяти особливу увагу паросткам чи ознакам псування. Таким чином можна вчасно прибрати проблемні коренеплоди.