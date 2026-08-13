Есть очевидные запахи, исходящие из мусорного ведра или пролитого напитка, которые мы быстро устраняем, пишет Real Simple. Однако есть и незаметные бытовые запахи, о которых мало кто задумывается.

Какие запахи привлекают вредителей в дом?

Корм для домашних животных

Если где-то на кухне или в кладовой стоит плохо закрытый пакет с кормом или миска с едой, на запах могут отреагировать тараканы, мучная моль, а также крысы и мыши.

Чрезвычайно важно хранить сухой корм для домашних животных в защищенных от вредителей или, по крайней мере, устойчивых к ним контейнерах, только что вы принесете его домой,

– отметил эксперт по борьбе с вредителями Эд Долшун.

Стоит ежедневно мыть миски с кормом и убирать гранулы, рассыпавшиеся за пределами мисок. Кроме того, хранить корм на улице опасно тем, что если на участке размножатся грызуны, во двор в поисках пищи могут заползти и змеи.



Корм привлекает грызунов / Фото Pexels

Контейнеры для отходов

Контейнеры для отходов тоже могут вызывать нежелательные запахи, особенно когда они заполнены остатками продуктов. Специалисты советуют мыть их каждую неделю, чтобы защитить от вредителей.

Кроме того, можно держать под рукой дезодорирующий спрей с солью для распыления в мусорном баке, чтобы нейтрализовать запах.

Неприятно пахнущая сантехника

В кухонных мусоросборниках, туалетах, раковинах или сифонах на кухне могут скапливаться неприятные запахи. Жир, частицы пищи и бактерии образуют скользкую биопленку, которая привлекает фруктовых мушек и тараканов. Чтобы исправить ситуацию, стоит раз в месяц наливать литр воды в сливные отверстия, чтобы их прочистить.

Сладкие духи и лосьоны

Оказывается, лосьоны и духи способны привлекать в дом пчел. Подобный эффект оказывают и ароматические свечи. Сладкий аромат духов имитирует запах нектара и спелых фруктов, которыми они питаются в природе.

Накопление жирных пятен на кухне

Во время приготовления пищи на плите могут скапливаться брызги жира, которые затем застывают и становятся не очень заметными. Такие жирные пятна могут привлекать в дом мух, тараканов, муравьев и даже грызунов.

Именно поэтому стоит приучить себя тщательно чистить варочную поверхность после каждого использования. Также стоит обратить внимание на вытяжку, полки и столешницу.

Созревание фруктов

Если в корзине долгое время лежат сливы, бананы, помидоры, огурцы и другие фрукты или овощи, то со временем они начнут выделять запах, который привлечет на кухню плодовых мушек, муравьев и ос.

Перезрелые фрукты и овощи лучше хранить в герметичном контейнере. А еще их нужно мыть сразу после покупки, поскольку на кожуре могут сохраняться крошечные яйца насекомых.