Є очевидні запахи, які відчуваються зі сміттєвого баку чи розлитого напою, які ми швидко усуваємо, пише Real Simple. Проте є і непомітні побутові аромати, про які мало хто замислюється.

Які запахи приваблюють шкідників у дім?

Корм для домашніх тварин

Якщо десь на кухні чи в коморі стоїть погано закритий пакет з кормом чи миска з їжею, на запах можуть відреагувати таргани, борошняна міль, а також щурі та миші.

Надзвичайно важливо зберігати сухий корм для домашніх тварин у захищених від шкідників або принаймні стійких до них контейнерах, щойно ви принесете його додому,

– зазначив експерт з боротьби за шкідниками Ед Долшун.

Варто щодня мити миски з їжею й прибирати гранули, що розсипалися за межами мисок. Крім того, тримати корм на вулиці небезпечно тим, що якщо на ділянці розведуться гризуни, на подвір’я в пошуках їжі можуть заповзати й змії.



Корм приваблює гризунів / Фото Pexels

Баки для переробки

Контейнери для переробок теж можуть спричиняти небажані запахи, особливо коли вони наповнені залишками продуктів. Фахівці радять мити їх кожного тижня, щоб захистити від шкідників.

Додатково можна тримати під рукою дезодоруючий спрей з сіллю для розпилення у сміттєвому баку, щоб нейтралізувати запах.

Смердюча сантехніка

У кухонних сміттєзбірниках, туалетах, раковинах чи сифонах на кухні можуть накопичуватися неприємні запахи. Жир, частинки їжі та бактерії створюють слизьку біоплівку, яка приваблює плодових мушок і тарганів. Щоб виправити ситуацію, варто раз на місяць наливати літр води у зливи, щоб їх прочистити.

Солодкі парфуми та лосьйони

Виявляється, що лосьйони та парфуми здатні приваблювати в дім бджіл. Подібний ефект мають і ароматичні свічки. Солодкий аромат парфумів імітує запах нектару та стиглих фруктів, які вони природно їдять.

Накопичення жирних плям на кухні

Під час приготування їжі на плитці можуть накопичуватися бризки жиру, які потім застигають і стають не дуже помітними. Такі жирні плями можуть приваблювати в дім мух, тарганів, мурах і навіть гризунів.

Саме тому варто взяти за звичку ретельно чистити варильну поверхню після кожного використання. Також варто звернути увагу на витяжку, полиці та стільницю.

Дозрівання фруктів

Якщо у корзині тривалий час стоять сливи, банани, помідори, огірки та інші фрукти чи овочі, то згодом вони почнуть виділяти запах, які приваблюватимуть на кухню плодових мушок, мурах та ос.

Перестиглі фрукти та овочі краще зберігати в герметичному контейнері. А ще їх треба мити одразу після покупки, оскільки на шкірці можуть зберігатися крихітні яйця комах.