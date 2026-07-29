Пищевая моль в шкафу является признаком того, что в одной из упаковок муки, риса или любой другой крупы уже находятся яйца и личинки, пишет Wprost Dom . Взрослые особи способны заразить все упаковки с продуктами, поэтому их нужно как можно быстрее вывести из кухни.

И хоть моль не переносит инфекции, но загрязняет пищу паутиной, экссудатом и фекалиями. Все продукты хотя бы минимальным признаком заражения моли следует выбрасывать.

Чем отпугнуть моль из пищевых продуктов?

Многие насекомые очень не любят запах эфирного масла, поэтому специалисты советуют использовать лаванду, эвкалипт, мяту или гвоздику.

В этих маслах содержатся летучие соединения, которые ограничивают активность насекомых и затрудняют ориентацию в пространстве.

Нужно только в небольшую миску налить 50 мг спиртового уксуса и добавить 5 – 10 капель масла лаванды или эвкалипта.

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Емкость с этой жидкостью следует поместить в пустой шкаф на несколько дней. Уксус поможет нейтрализовать неприятные запахи, а аромат масла отпугивает моль.

Впрочем, такие натуральные репелленты отпугивают взрослых насекомых, но не уничтожают яйца и спрятанные в пище личинки. Именно поэтому важно хорошо проверить муку, рис, крупу, злаки, специи и даже пищу для животных.



Моль откладывает яйца в открытых крупах / Фото Pexels

Все продукты с видимыми паутинками, комочками и личинками нужно сразу выбрасывать.

Чтобы избежать хотя бы минимального попадания моли в шкафы с продуктами, следует время от времени мыть полки раствором воды и уксуса, а все продукты хранить в герметичных контейнерах.

Обратите внимание, что если тщательная очистка полок и использование раствора с эфирными маслами не помогло, то проблема может скрываться вне пищевых продуктов. Скорее всего, моль прячется под кухонными шкафами, поэтому в таких случаях уже следует воспользоваться химическими средствами против насекомых.