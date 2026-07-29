Харчова міль у шафі є ознакою того, що в одній з упаковок борошна, рису чи будь-якої іншої крупи вже знаходяться яйця та личинки, пише Wprost Dom. Дорослі особини здатні заразити усі упаковки з продуктами, тому їх треба якнайшвидше вивести з кухні.

І хоч міль не переносить інфекцій, але забруднює їжу павутиною, ексудатом і фекаліями. Усі продукти хоча б мінімальною ознакою зараження молі варто викидати.

Чим відлякати міль з харчових продуктів?

Багато комах дуже не люблять запаху ефірної олії, тому фахівці радять використовувати лаванду, евкаліпт, м’яту чи гвоздику.

У цих оліях містяться леткі сполуки, які обмежують активність комах та ускладнюють орієнтацію у просторі.

Потрібно лише у невелику миску налити 50 міліграмів спиртового оцту й додати 5 – 10 крапель олії лаванди або евкаліпта.

Придбати ефірні олії для відлякування молі можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців, щоб оцінити якість перед замовленям.

Ємність з цією рідиною слід помістити у порожню шафу на кілька днів. Оцет допоможе нейтралізувати неприємні запахи, а аромат олії відлякає міль.

Втім, такі натуральні репеленти відлякують дорослих комах, але не знищують яйця та личинки, що заховані у їжі. Саме тому важливо добре перевірити борошно, рис, крупи, злаки, спеції та навіть їжу для тварин.



Міль відкладає яйця у відкритих крупах / Фото Pexels

Усі продукти з видимими павутинками, грудочками й личинками потрібно одразу викидати.

Щоб уникнути хоча б мінімального потрапляння молі в шафи з продуктами, варто час від часу мити полиці розчином води й оцту, а усі продукти зберігати в герметичних контейнерах.

Зверніть увагу, що якщо ретельне очищення полиць й використання розчину з ефірними оліями не допомогло, то проблема може ховатися поза харчовими продуктами. Швидше за все, міль ховається під кухонними шафами, тому в таких випадках вже варто скористатися хімічними засобами проти комах.