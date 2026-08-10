Секрет заключается в свойствах алюминия, пишет Nok Lapja. Алюминиевая фольга хорошо проводит тепло, поэтому быстро нагревается и передает тепло дальше. Если использовать фольгу вместе с теплой водой, тепло сможет эффективнее поступать к льду, поэтому он начнет быстрее отслаиваться от стенок.

Как разморозить морозильную камеру?

Перед началом работы необходимо выключить технику и полностью освободить морозильную камеру от продуктов.

После этого внутренние стенки морозильной камеры застелите алюминиевой фольгой, подложив на дно полотенце или другую ткань, хорошо впитывающую воду. Поставьте внутрь миску с теплой водой или осторожно смочите поверхность льда с помощью полотенца.

На Prom можна знайти морозилки Bosch, Philips, Tefal та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів.

Оставьте все на несколько минут, чтобы тепло подействовало на ледяной слой. Постепенно лед начнет отставать от стенок и может отходить большими кусками. При этом не нужно использовать никакие ножи или другие острые предметы.

Во время размораживания самое главное – не пытаться ускорить процесс с помощью острых предметов. Ножи, отвертки или другие инструменты могут только повредить систему охлаждения. Это может привести к очень дорогому ремонту, поэтому стоит действовать осторожно.



Толстые слои нужно размораживать / Фото Pinterest

Также не рекомендуется использовать кипяток, поскольку достаточно резкое изменение температуры может повредить пластиковые детали морозильной камеры. Вода должна быть теплой, а не горячей.

Почему нужно размораживать морозильную камеру?

В моделях без системы No Frost лед постепенно накапливается на внутренних стенках. Слой инея толщиной в несколько миллиметров уже может негативно влиять на эффективность работы техники.

Значительное количество льда приводит к тому, что морозильная камера хуже охлаждает продукты, а техника потребляет больше электроэнергии. Из-за этого компрессору приходится дольше работать, а срок службы устройства может сократиться.

В таком случае размораживание следует проводить, когда толщина льда достигает примерно 5–10 миллиметров. Обычные морозильные камеры рекомендуется размораживать один–два раза в год. Модели с технологией No Frost не требуют такой процедуры, поскольку система препятствует образованию инея.