Секрет полягає у властивостях алюмінію, пише Nok Lapja. Алюмінієва фольга добре проводить тепло, тому швидко нагрівається і передаж тепло далі. Якщо використати фольгу разом з теплою водою, тепло зможе ефективніше надходити до криги, завдяки чому вона почне швидше відшаровуватися від стінок.

Як розморозити морозилку?

Перед початком роботи техніку треба вимкнути й повністю звільнити морозилку від продуктів.

Після цього внутрішні стінки морозилки застеліть алюмінієвою фольгою, постеливши на дно рушник чи іншу тканину, яка добре вбирає воду. Поставте всередину миску з теплою водою або обережно змочіть за допомогою рушника поверхню льоду.

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Залишіть все на кілька хвилин, щоб тепло подіяло на крижаний шар. Поступо лід почне відставати від стінок і може відходити великими шматками. При цьому не потрібно використовувати ніякі ножі чи інші гострі предмети.

Під час розморожування найголовніше – не намагатися прискорити процес за допомогою гострих предметів. Ножі, викрутки чи інші інструменти можуть лише пошкодити систему охолодження. Це може призвести до дуже дорогого ремонту, тому варто діяти обережно.



Товсті нашарування потрібно розморожувати / Фото Pinterest

Також не радять використовувати окріп, оскільки досить різка зміна температури здатна пошкодити пластикові деталі морозилки. Вода має бути теплою, а не гарячою.

Чому потрібно розморожувати морозилку?

У моделях без системи No Frost лід поступово накопичується на внутрішніх стінках. Шар інею завтовшки кілька міліметрів вже може погано впливати на ефективність техніки.

Значна кількість криги призводить до того, що морозилка гірше охолоджує продукти, а техніка споживає більше електроенергії. Через це компресору доводиться довше працювати, а строк служби пристрою може скоротитися.

У такому випадку розморожування варто проводити, коли товщина льоду досягає приблизно 5 – 10 міліметрів. Звичайні морозилки рекомендовано розморожувати один – два рази на рік. Моделі з технологією No Frost не потребують такої процедури, оскільки система перешкоджає утворенню інею.