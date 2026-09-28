Однако оба прибора работают по разным принципам и подходят для разных задач, пишет Марта Стюарт.

Когда стоит покупать отпариватель?

Отпариватель разглаживает ткань не с помощью давления, а благодаря горячему пару. Он воздействует на волокна материала, помогая им вернуться в ровное состояние.

Одно из главных преимуществ такого прибора – возможность работать с одеждой прямо на плечиках. Вещь не нужно раскладывать на гладильной доске, поэтому отпаривание особенно удобно, когда нужно быстро привести одежду в порядок.

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Этот способ хорошо подходит для тонких, легких и деликатных тканей. Отпариватель также станет практичным вариантом, если на вещи есть лишь небольшие складки или ее нужно освежить непосредственно перед выходом.



Отпариватель подойдет для людей, которые ценят свое время / Фото Pexels

Под действием пара материал постепенно расправляется, в том числе под собственным весом. В некоторых отпаривателях предусмотрены насадки, которые помогают слегка натягивать ткань во время обработки и облегчают разглаживание.

Соответственно, отпариватель чаще всего выбирают для быстрого ухода за легкой одеждой, с незначительными складками и для деликатных материалов. Его также стоит выбрать, если вещь такая, что ее лучше не прижимать горячей подошвой утюга.

На Prom до 5 тысяч гривен можно приобрести следующие отпариватели для дома:

Philips 5000 Series DST5030/20 – 2400 Вт. Отпариватель обладает мощным паром, керамической подошвой и стоит ориентировочно 2 400 гривен.

Braun TexStyle 5 SI 5225 PU – 2800 Вт. Этот отпариватель также отличается мощной подачей пара и хорошим скольжением. Цена устройства составляет примерно 2 600 гривен.

Rowenta Expertis DW7025D1 – 2700 Вт. Отпариватель обладает довольно хорошим паровым ударом, который мгновенно разглаживает складки, а его цена составляет примерно 4 200 гривен.

Braun TexStyle 9 SI-9682-DB – 3200 Вт, мощная модель для складок и плотных тканей, а цена составляет около 4 600 грн.

Tefal Puregliss FV8064E0 – 3000 Вт, мощная модель, стоит примерно 4000 гривен.

На самом деле утюг и отпариватель не конкурируют между собой, а лишь дополняют друг друга. Отпариватель удобен для быстрого и деликатного ухода, а утюг – для тщательного разглаживания и придания формы одежде.