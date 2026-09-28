Проте обидва прилади мають різний принцип роботи й підходять для різних завдань, пише Martha Stewart.

Коли варто купувати відпарювач?

Відпарювач розгладжує тканину не за допомогою тиску, а завдяки гарячій парі. Вона впливає на волокна матеріалу, допомагаючи їм повернутися до рівного стану.

Одна з головних переваг такого приладу – можливість працювати з одягом прямо на плічках. Річ не потрібно розкладати на прасувальній дошці, тому відпарювання особливо зручне, коли потрібно швидко привести одяг до ладу.

На Prom продаються відпарювачі для різного бюджету — від базових моделей для дому до професійних відпарювачів від відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%. Якщо ви хочете завжди мати ідеальні речі без заломів, на Prom можна знайти прилад під будь-яку потребу. Підписка Smart надає безкоштовну доставку на замовлення на маркетплейсі від 200 грн та дозволяє не переплачувати під час регулярних замовлень.

Цей спосіб добре підходить для тонких, легких і делікатних тканин. Відпарювач також стане практичним варіантом, якщо на речі є лише невеликі складки чи її потрібно освіжити безпосередньо перед виходом.



Відпарювач підійде для людей, які цінують свій час / Фото Pexels

Під дією пари матеріал поступово розправляється, зокрема під власною вагою. У деяких відпарювачів передбачені насадки, які допомагають злегка натягувати тканину під час обробки та полегшують розгладжування.

Відповідно відпарювач обирають найчастіше для швидкого догляду за легким одягом, незначними складками та для делікатних матеріалів. Його також варто обрати, якщо річ така, що її краще не притискати гарячою підошвою праски.

На Prom до 5 тисяч гривень можна придбати такі відпарювачі для дому:

Philips 5000 Series DST5030/20 – 2400 Вт. Відпарювач має потужну пару, керамічну підошву й коштує орієнтовно 2 400 гривень.

Braun TexStyle 5 SI 5225 PU – 2800 Вт. Цей відпарювач вирізняється також потужною подачею пари й гарним ковзанням. Ціна девайсу складає приблизно 2 600 гривень.

Rowenta Expertis DW7025D1 – 2700 Вт. Відпарювач має доволі хороший паровий удар, який миттєво розгладжує складки, а його ціна – приблизно 4 200 гривень.

Braun TexStyle 9 SI-9682-DB – 3200 Вт, потужна модель для складок і щільних тканин, а ціна близько 4 600 грн.

Tefal Puregliss FV8064E0 – 3000 Вт, потужна модель, коштує приблизно 4000 гривень.

Насправді праска й відпарювач не конкурують між собою, а лише доповнюють один одного. Відпарювач зручний для швидкого й делікатного догляду, а праска – для ретельного розгладжування й формування одягу.