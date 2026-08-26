Гусеница – это что-то, что может невероятно быстро съедать листья капусты, поэтому лучше не ждать, пока она нанесет растениям слишком большой ущерб, пишет RHS. Иногда справиться с нашествием гусениц можно даже с помощью простых народных средств.

Как спасти капусту от гусениц?

Существует несколько видов гусениц, которые чаще всего можно увидеть на капусте: капустная белянка, репная белянка, капустная совка и капустная моль. И прежде чем приступать к борьбе с вредителем, нужно определить, кто именно заселил вашу грядку.

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Капустная белянка – это крупная желто-зеленая гусеница, что имеет черные точки и желтые полоски на теле. Обычно эти вредители держатся группами и оставляют на листьях только большие жилки.

Репная белянка – это значительно более мелкая гусеница с бледно-зеленым окрасом. Часто прячется на капусте в одиночку и прогрызает ходы внутри кочана.

Капустная моль – это небольшая зеленая гусеница, которая сначала повреждает листья изнутри, а уже потом уничтожает точки роста. Из-за нее кочан иногда даже не формируется.

Капустная совка – это большая гусеница серо-зеленого, а порой и бурого цвета. Молодая гусеница объедает листья, а взрослая забирается в кочан и оставляет там следы выделений.

Самый простой способ уберечь капусту – не дать гусеницам отложить яйца на листьях. Для этого рассаду накрывают спанбондом или специальной сеткой сразу же после высадки. Но следите за тем, чтобы прочно закрепить края, чтобы насекомые не пробрались под укрытие.



Грядки можно защитить от гусениц / Фото Pexels

Также помогает посадка растений с сильным запахом, который не переносит гусеницы:

петрушка;

мята;

кориандр;

календула;

бархатцы;

фенхель;

настурция.

Но если вредители уже заселили листья растений на грядке, эти методы уже не помогут, поэтому следует прибегнуть к нескольким другим вариантам.

Пепел

Древесную золу и табачную пыль можно смешать примерно в равных количествах. После полива или дождя влажные листья нужно посыпать смесью. Повторяйте каждый раз, когда дождь смывает средство.

Чесночный настой

Достаточно взять около 200 граммов зубчиков чеснока. Их нужно измельчить, а затем залить 10 литрами воды. Оставьте настой на сутки, процедите, и тогда его уже можно использовать для опрыскивания растений.

Настой из ботвы помидоров

После пасынкования помидоров ботву выбрасывать не следует – вместо этого ее нужно залить водой и кипятить около 30 минут. После этого охладите средство, разбавьте его водой в пропорции 1:3. Чтобы настой лучше "прилипал" к листьям после обработки, следует добавить натертое хозяйственное мыло.