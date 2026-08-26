Гусінь – це той шкідник, що може неймовірно швидко поїдати листя капусти, тож краще не чекати, поки вона аж надто сильно зашкодить рослинам, пише RHS. Іноді впоратися з навалою гусені можливо навіть за допомогою простих народних засобів.

Як врятувати капусту від гусені?

Існує кілька видів гусені, що можна найчастіше побачити на капусті: капустяна білянка, ріпна білянка, капустяна совка та капустяна міль. І перед тим, як братися за боротьбу зі шкідником, потрібно визначити, хто ж саме окупував вашу грядку.

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Капустяна білянка – це велика жовто-зелена гусінь, що має чорні крапки та жовті смуги на тілі. Зазвичай ці шкідники тримаються групами і залишають на листі самі лише великі жилки.

Ріпна білянка – це значно дрібніша гусінь з блідо-зеленим забарвленням. Часто ховається на капусті поодинці, і прогризає ходи всередині качана.

Капустяна міль – це невеличка зелена гусінь, що спершу пошкоджує листя всередині, а тільки потім знищує точки росту. Через неї качан іноді навіть не формується.

Капустяна совка – це велика гусінь сіро-зеленого, а часом і бурого кольору. Молода гусінь об'їдає листя, а доросла забирається в качан і лишає там сліди виділень.

Найпростіший спосіб вберегти капусту – це не дозволити гусені взагалі залишити на листі свої яйця. Для цього розсаду накривають спанбондом чи спеціальною сіткою одразу ж після висадки. Але слідкуйте за тим, аби міцно закріпити краї, аби комахи не пробралися під накриття.



Грядки можна захистити від гусені / Фото Pexels

Також допомагає висадка рослин з сильним запахом, що не переносить гусінь:

петрушка;

м'ята;

коріандр;

календула;

чорнобривці;

фенхель;

настурція.

Але якщо шкідники вже окупували листя рослин на грядці, ці методи вже не допоможуть, тож слід вдатися до кількох інших варіантів.

Попіл

Деревний попіл та тютюновий пил можна змішати у приблизно рівних кількостях. Після поливу чи дощу вологе листя потрібно посипати сумішшю. Повторюйте щоразу, коли дощ змиватиме засіб.

Часниковий настій

Достатньо взяти десь 200 грамів зубчиків часнику. Їх потрібно подрібнити, а тоді залити 10 літрами води. Залиште настій на добу, процідіть, і тоді його вже можна використовувати для обприскування рослин.

Настій з бадилля помідорів

Після пасинкування помідорів бадилля викидати не слід – натомість його потрібно залити водою та кип'ятити десь 30 хвилин. Після цього охолодіть засіб, розбавте його водою у пропорції 1:3. Для того, аби настій краще "прилипав" до листя після обробки, слід додати натертого господарського мила.