В августе будут дни, которые лучше всего подходят для новых начинаний и активной работы, а в один из этих дней лучше не принимать никаких важных решений, пишет SpaceWeatherLive.

Согласно лунному календарю на август 2026 года, фазы Луны распределяются следующим образом:

Полнолуние – 28 августа;

– 28 августа; Убывающая Луна – 1–12 августа, 29–31 августа;

– 1–12 августа, 29–31 августа; Новолуние – 13 августа;

– 13 августа; Растущая Луна – 14–27 августа.

Как фазы Луны в августе повлияют на человека?

По мнению астрологов, каждая из четырех фаз имеет свои особенности и может по-разному влиять на продуктивность.

Новолуние, приходящееся на 13 августа, считается периодом для нового старта. В это время советуют определиться с целями, строить планы и постепенно приступать к новым проектам.

Период растущей Луны (14–27 августа) называют одним из самых благоприятных. Он хорошо подходит для важных переговоров, обучения, работы над новыми идеями и дел, требующих много сил и концентрации.



Растущая Луна подходит для переговоров / Фото Pexels

В полнолуние 8 августа, а также на следующий день, сторонники лунного календаря советуют не принимать поспешных решений, избегать конфликтов и не браться за ответственные дела.

Убывающая Луна (1–12 и 29–31 августа) считается удачным периодом для завершения начатых дел, наведения порядка и отказа от того, что не приносит пользы.