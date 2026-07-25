У серпні будуть дні, які краще підійдуть для нових починань та активної роботи, а в один з цих днів– краще не розпочинати ніяких важливих рішень, пише SpaceWeatherLive.

Згідно з місячним календарем на серпень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Повня – 28 серпня;

– 28 серпня; Спадний Місяць – 1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня;

– 1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня; Молодик – 13 серпня;

– 13 серпня; Зростаючий Місяць – 14 – 27 серпня.

Як фази Місяця у серпні вплинуть на людину?

За уявленням астрологів кожна з чотирьох фаз має свої особливості й може по-різному впливати на продуктивність.

Молодик, який припадає на 13 серпня, вважається періодом для нового старту. У цей час радять визначитися з цілями, будувати плани та поступово братися за нові проєкти.

Період зростаючого Місяця (14 – 27 серпня) називають одним з найсприятливіших. Він добре підходить для важливих переговорів, навчання, роботи над новими ідеями та справ, які потребують багато сил і концентрації.



Зростаючий Місяць підходить для переговорів / Фото Pexels

У Повню 8 серпня, а також на наступний день, прихильники місячного календаря радять не ухвалювати поспішних рішень, уникати конфліктів й не братися за відповідальні справи.

Спадний Місяць (1 – 12 та 29 – 31 серпня) вважається вдалим періодом для завершення розпочатих справ, наведення порядку й відмови від того, що не приносить користі.