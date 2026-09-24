Перед посадкой саженцев, внесением удобрений, обработкой и даже сбором урожая многие дачники сверяются с лунным календарем. Часто именно он может подсказать, когда именно стоит заниматься делами, а когда лучше отдохнуть. 24 Канал делится подробным посевным календарем.

Какие дни в октябре лучше всего подходят для посева?

Астрологи считают, что на рост и урожайность многих культур влияют фазы Луны и знаки Зодиака, в которых она находится – и именно на основе этих двух факторов составляются посевные календари.

Фаза Луны также подсказывает, какие растения можно сеять в конкретный период.

Убывающая Луна (1–9, 27–31 октября) – корнеплоды и луковичные. Это означает, что можно сажать озимый чеснок, лук, морковь, свеклу, редис, тюльпаны, нарциссы и репу.

Растущая Луна (11–25 октября) – плодовые деревья и кустарники. Общее правило заключается в том, чтобы высаживать растения, съедобная часть которых находится над землей. Общее правило заключается в том, чтобы высаживать растения, съедобная часть которых находится над землей. Можно заняться посадкой цветов, зелени и салатов.

Новолуние и полнолуние – это неблагоприятные дни для посадки и пересадки различных растений. Поэтому 10 и 26 октября лучше отдохнуть. 5–7, 19–20, 23–25 октября считаются просто неудачными: саженцы, посаженные в этот период, могут дать плохой урожай, даже если прорастут.

Зато благоприятными для работы в почве в этом месяце будут 2, 3, 11, 12, 21, 22, 26, 27 и 31 октября. Остальные дни остаются нейтральными – в это время можно сажать, но хороший результат вовсе не гарантирован.