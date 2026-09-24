Перед посадкою саджанців, підживленнями, обробками та навіть збором урожаю чимало дачників звіряються з місячним календарем. Часто саме він може підказати, коли саме варто робити роботу, а коли краще відпочити. 24 Канал ділиться детальним посівним календарем.

Які дні в жовтні найкращі для посіву?

Астрологи вірять, що на ріст та врожайність багатьох культур впливають фази Місяця та знаки Зодіаку, в яких він перебуває – і саме за цими двома факторами складають посівні календарі.

Фаза Місяця також підказує, які рослини можна сіяти в конкретний період.

Спадний місяць (1– 9, 27 – 31 жовтня) – коренеплоди та цибулинні. Це означає, що можна садити озимий часник, цибулю, моркву, буряк, редис, тюльпани, нарциси та ріпу.

Зростаючий місяць (11 – 25 жовтня) – плодові дерева та чагарники. Загальне правило полягає в тому, аби висаджувати рослини, їстівна частина яких над землею. Можна зайнятися висадкою квітів, зелені та салатів.

Молодик та Повня – це несприятливі дні для посадки та пересадки різних рослин. Тож 10 та 26 жовтня краще відпочити. 5–7, 19–20, 23–25 жовтня вважаються просто невдалими: саджанці, посаджені в цей період, можуть дати поганий урожай, навіть якщо проростуть.

Натомість сприятливими для роботи у ґрунті цього місяця будуть 2, 3, 11, 12, 21, 22, 26, 27 і 31 жовтня. Решта днів залишаються нейтральними – в цей час можна садити, але гарний результат зовсім не гарантований.