При планировании работ некоторые фермеры ориентируются на лунный календарь, пишет Space Weather Live. В сентябре 2026 года фазы Луны распределяются так:

Полнолуние – 27 сентября;

Убывающая Луна – 1–10 сентября, 28–30 сентября;

Новолуние – 11 сентября;

Растущая Луна – 12–26 сентября.

Что и когда сеять в сентябре?

1–10 сентября и 28–30 сентября (убывающая Луна) – период для работы с почвой и культур, урожай которых формируется под землей. На полях можно завершать уборку корнеплодов, готовить почву под озимые культуры, а на освободившихся участках высевать сидераты – рожь, овес, горчицу и т. д. Также время подходит для борьбы с сорняками и внесения удобрений.



В сентябре еще можно сеять некоторые культуры в поле / Фото Pexels

11 сентября (Новолуние) – от посева культур лучше воздержаться. День можно использовать для подготовки поля, обработки почвы, очистки техники, сортировки семян и планирования осенних работ.

12 – 26 сентября (растущая Луна) – благоприятный период для посева культур, урожай которых формируется над землей. В это время можно высевать озимые зерновые – пшеницу, рожь и ячмень, а также сидераты на тех участках, которые уже освободились после сбора урожая.

27 сентября (Полнолуние) – посев лучше перенести на другой день. Зато можно завершать уборку урожая, ухаживать за уже засеянными площадями, готовить технику и проводить другие работы на поле.