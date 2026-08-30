Під час планування робіт деякі фермери орієнтуються на місячний календар, пише Space Weather Live. У вересні 2026 фази Місяця розподіляються так:

Повня – 27 вересня;

Спадний Місяць – 1 – 10 вересня, 28 – 30 вересня;

Молодик – 11 вересня;

Зростаючий Місяць – 12 – 26 вересня.

Що і коли сіяти у вересні?

1 – 10 вересня та 28 – 30 вересня (Спадний Місяць) – період для робі з ґрунтом і культур, урожай яких формується під землею. На полях можна завершувати збирання коренеплодів, готувати ґрунт під озимі культури, а на звільнених ділянках висівати сидерати – жито, овес, гірчицю тощо. Також час підходить для боротьби з бур’янами та внесення добрив.



У вересні ще можна сіяти певні культури в полі / Фото Pexels

11 вересня (Молодик) – від посіву культур краще утриматися. День можна використати для підготовки поля, обробки ґрунту, очищення техніки, сортування насіння та планування осінніх робіт.

12 – 26 вересня (Зростаючий Місяць) – сприятливий період для посіву культур, урожай яких формується над землею. У цей час можна висівати озимі зернові – пшеницю, жито та ячмінь, а також сидерати на тих ділянках, які вже звільнилися після збору урожаю.

27 вересня (Повня) – посіви краще перенести на інший день. Натомість можна завершувати збирання врожаю, доглядати за вже засіяними площами, готувати техніку та проводити інші роботи на полі.