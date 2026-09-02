Впрочем, главный признак зрелости картофеля – состояние растения, пишет 24 Канал. Если ботва начала желтеть, увядать или подсыхать, а стебли ложиться на землю – это свидетельствует о завершении вегетации. В этот период клубни уже заканчивают созревание.

Перед уборкой можно проверить несколько кустов. Клубни должны достичь характерного для сорта размера. Если их легко прощупать под землей – это сигнал, что урожай готов к выкопке.

В какую погоду лучше собирать картофель?

Для сбора урожая рекомендуется выбирать сухой и солнечный день. Копать сразу после дождя нежелательно, так как влажная земля прилипает к клубням. Их придется дольше очищать, а избыток влаги может способствовать развитию гнили.

В сентябре уже не будет таких жарких дней, как летом, но все равно лучше начинать работу утром, чтобы солнце сильно не припекало.



В сентябре дачники начинают выкапывать картофель / Фото Pexels

Если посадка картофеля осуществлялась лопатой, использовать мотоблок для сбора урожая нежелательно. Дело в том, что ряды, сформированные вручную, отличаются от тех, которые создаются при механизированной посадке, поэтому есть риск порезать клубни.

Во время уборки нужно выбирать из земли даже маленькие клубни. Если их оставить в почве, в следующем году они могут прорасти и повлиять на качество нового урожая.

Что делать с картофелем после выкапывания?

Сразу после сбора картофель не стоит мыть, достаточно лишь стряхнуть остатки земли. Клубни оставляют подсыхать на несколько часов. Если же выкапывание происходит на поле, требуется 2–3 часа, чтобы лишняя влага испарилась, а кожура подсохла.

Однако урожай нельзя долго оставлять под прямыми солнечными лучами, так как клубни могут перегреться.

Сушить картофель следует даже в тени, защищая его от солнечных лучей. Затем урожай необходимо перебрать. Поврежденные, порезанные, больные или подгнившие клубни не стоит оставлять на длительное хранение.

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Прежде чем перенести картофель в погреб, ему желательно пройти своеобразный "карантин". В течение 10–14 дней клубни выдерживают в прохладном, темном месте с высокой влажностью.

За это время мелкие повреждения на кожуре заживут, а сама кожура станет более прочной. Затем картофель нужно будет еще раз перебрать и уложить на длительное хранение.

Лучшим местом для хранения станет сухой погреб. При этом картофель не стоит держать рядом с яблоками в корзинах, так как фрукты могут ускорить процесс порчи клубней.