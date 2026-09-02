Втім, головна ознака стиглості картоплі – стан рослини, пише 24 Канал. Якщо бадилля почало жовтіти, в’янути чи підсихати, а стебла лягати на землю – це свідчить про завершення вегетації. У цей період бульби вже завершують дозрівання.

Перед збиранням можна перевірити кілька кущів. Бульби повинні досягнути характерного для сорту розміру. Якщо вони легко промацуються під землею – це сигнал, що урожай готовий до викопування.

У яку погоду краще збирати картоплю?

Для збирання урожаю радять обирати сухий та сонячний день. Копати відразу після дощу небажано, бо волога земля прилипає до бульб. Їх доведеться довше очищати, а надлишок вологи може сприяти розвитку гнилі.

У вересні вже не буде таких спекотних днів, як влітку, але все одно краще починати роботу вранці, щоб сонце сильно не припікало.



У вересні дачники починають викопувати картоплю / Фото Pexels

Якщо посадка картоплі здійснювалася лопатою, використовувати мотоблок для збору урожаю небажано. Річ у тому, що ряди, сформовані вручну, відрізняються від тих, які створюють під час механізованої посадки, тому є ризик порізати бульби.

Під час збирання потрібно вибрати із землі навіть маленькі бульби. Якщо їх залишити в ґрунті, наступного року вони можуть прорости й вплинути на якість нового урожаю.

Що робити з картоплею після викопування?

Одразу після збору картоплю не варто мити, достатньо лише струсити залишки землі. Бульби залишають підсихати на кілька годин. Якщо ж викопування відбувається на полі, треба 2 – 3 години, щоб зайва волога випарувалася, а шкірка підсохла.

Проте урожай залишати надовго під прямим сонцем не можна, оскільки бульби можуть перегрітися.

Сушити картоплю варто навіть в тіні, захищаючи її від сонячного проміння. Далі урожай слід перебрати. Пошкоджені, порізані, хворі чи підгнилі бульби не варто залишати на тривале зберігання.

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Перед тим як перенести картоплю до погреба, їй бажано пройти своєрідний "карантин". Протягом 10 – 14 днів бульби витримують у прохолодному, темному місці з високою вологістю.

За цей час дрібні пошкодження на шкірці загояться, а сама шкірка стане міцнішою. Далі картоплю потрібно буде ще раз перебрати й закласти на тривале зберігання.

Найкращим місцем для зберігання стане сухий льох. При цьому картоплю не варто тримати поруч з яблуками в кошиках, бо фрукти здатні пришвидшити процес псування бульбів.