Перед началом отопительного сезона батареи обязательно нужно почистить – ведь в течение теплого и сухого летнего сезона во внутренних полостях и узких щелях скапливается немало пыли и грязи, пишет kobieta.gazeta.pl.

Зачем обертывать батареи пакетами?

Когда в дома подают тепло, эта пыль и грязь начинают подниматься из-за активного движения воздуха снизу вверх. В результате всем жильцам квартиры приходится вдыхать аллергены. Блогерша Агнешка Радзиковская поделилась очень простым лайфхаком, который помогает за считанные минуты убрать всю накопившуюся грязь.

Никто об этом не говорит, а это самый простой способ справиться с пылью на радиаторах. Мешок снизу, фен сверху – и у вас дома чистый воздух. Перед отопительным сезоном это обязательный трюк,

– пояснила блогерша.

Современные панельные и секционные батареи имеют узкие конвекторные пластины внутри – и именно на них скапливается больше всего грязи. Поэтому, когда батарея начинает нагреваться, возникает эффект конвекции: горячий воздух быстро поднимается к потолку вместе с частицами пыли.

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Эта пыль впоследствии разносится по всем комнатам, оседает на мебели, коврах и попадает в дыхательные пути. А слой грязи на внутренних ребристых элементах ухудшает теплоотдачу батареи.

К сожалению, даже узкие насадки пылесоса не могут проникнуть между этими очень узкими пластинами, а разбирать батарею – это долгий и сложный процесс. Поэтому приходится прибегать к различным лайфхакам, чтобы почистить радиатор быстро и без лишних трудностей.

Итак, почистить батарею просто, и для этого понадобятся всего две вещи, которые уже есть дома – большой пластиковый пакет и обычный фен для волос. Вот как это сделать:

расправьте пакет и наденьте его снизу на батарею. Для надежности можно закрепить его скотчем;

включите фен на максимальную мощность с холодным воздухом и направьте поток воздуха сверху вниз на батарею.

В результате пыль начнет выпадать из батареи снизу прямо в пакет даже из самых узких щелей. После такой уборки пакет нужно лишь снять с батареи и выбросить вместе с мусором.