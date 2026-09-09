Перед початком опалювального сезону батареї обов'язково потрібно почистити – адже протягом теплого та сухого літнього сезону у внутрішніх порожнинах та вузьких щілинах накопичується чимало пилу та бруду, пише kobieta.gazeta.pl.

Навіщо обгортати батареї пакетами?

Коли в домівки подають тепло, цей пил та бруд починає підійматися через активний рух повітря знизу вгору. Потім алергенами доводиться дихати усім мешканцям квартири. Блогерка Агнешка Радзіковська поділилася дуже простим лайфхаком, що допомагає за лічені хвилини прибрати увесь накопичений бруд.

Ніхто про це не говорить, а це найпростіший спосіб впоратися з пилом на радіаторах. Мішок знизу, фен зверху – і у вас вдома чисте повітря. Перед опалювальним сезоном це обов’язковий трюк,

– пояснила блогерка.

Сучасні панельні та секційні батареї передбачають наявність вузьких конвекторних пластин всередині – і саме на них збирається найбільше бруду. Тож коли батарея починає нагріватися, виникає ефект конвекції: гаряче повітря швидко підіймається до стелі разом з частинками пилу.

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Цей пил згодом розноситься по усіх кімнатах, осідає на меблях, килимах та потрапляє у дихальні шляхи. А шар бруду на внутрішніх ребристих елементах погіршує тепловіддачу батареї.

На жаль, навіть вузькі насадки порохотяга не можуть проникнути між цими дуже вузькими пластинами, а розбирати батарею – це довгий та складний процес. Тож потрібно вдаватися до різних лайфхаків, аби почистити радіатор швидко та без зайвих труднощів.

Отож, почистити батарею просто, і для цього знадобляться лише дві речі, що вже є вдома – великий пластиковий пакет та звичайний фен для волосся. Ось як це зробити:

розправте пакет та вдягніть його знизу на батарею. Можна зафіксувати його для надійності скотчем;

увімкніть фен на максимальну потужність з холодним повітрям та спрямуйте потік повітря згори вниз на батарею.

В результаті пил почне випадати з батареї знизу прямо в пакет навіть з найвужчих щілин. Після такого прибирання пакет потрібно лише зняти з батареї та викинути разом зі сміттям.