Морковь накапливает воду в корнях, пишет Deccoria. Летом почва высыхает быстрее, поскольку тепло ускоряет испарение воды. А если к тому же наступает засуха, то корни растут медленно, а кожица становится более твердой.

Почему морковь трескается на грядке?

Если после продолжительной засухи пошел сильный дождь, корнеплоды могут все потрескаться, поскольку их мякоть сразу набухает, а кожица растягивается.

Чаще всего это явление заметно на уже сформировавшихся больших плодах. Такaja морковь впитывает больше воды, поэтому у нее выше вероятность растрескаться.

Кроме того, дачники говорят, что растрескиванию способствует избыток азота, поэтому летом нужно выбирать удобрения с фосфором и калием. Перепады температур также ослабляют кожуру корней, которая трескается у корневой шейки. Трещины порой бывают настолько глубокими, что обнажают сердцевину.

Если после засушливой погоды внезапно пойдет дождь уже на этапе сбора урожая, лучше не затягивать с выкапыванием.



Морковь после осенних дождей следует сразу выкапывать / Фото Pexels

Как поливать морковь, чтобы она не растрескивалась?

Дачники советуют поливать морковь раз в несколько дней. Полив нужно проводить медленно, чтобы вода успела впитаться в почву. Поспешный полив может лишь увлажнить верхний слой почвы.

Нередко именно уплотненная почва создает проблемы с поливом, едва пропуская воду к корням, поэтому огородники советуют обогащать грядку компостом.

Иногда корнеплод моркови может быть деформированным, раздвоенным или кривым. Это происходит именно из-за тяжелой почвы, а не из-за каких-либо болезней. Употреблять такую морковь можно, поскольку она вкусная, но отличается лишь формой.

А вот трещина может накапливать внутри бактерии, вызывающие мягкую гниль, поэтому их лучше обрезать и использовать только здоровую часть моркови.

Но если на трещине или поверхности появилась плесень – обрезка не поможет. Мицелий распространяется на весь корнеплод, а токсины не исчезнут после обрезки, поэтому такую морковь лучше выбрасывать.

Для хранения моркови на зиму стоит откладывать только здоровые и целые корнеплоды. Лучше всего хранить овощи в подвале или ящике с влажным песком. Но для того, чтобы овощи как можно дольше оставались свежими, нужно время от времени их проверять.

Одна гнилая или заплесневелая морковь может заразить соседние плоды, поэтому стоит следить за этим, чтобы не испортить урожай.