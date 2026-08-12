Морква накопичує воду у корінні, пише Deccoria. У літню пору ґрунт висихає швидше, оскільки тепло пришвидшує випаровування води. А якщо ще й спостерігається посуха, тоді коріння росте повільно, а шкірка стає твердішою.

Чому морква тріскається на грядці?

Якщо після тривалої посухи пішов сильний дощ, коренеплоди можуть всі потріскатися, оскільки їхня м’якоть одразу набухає, а шкірка розтягується.

Найчастіше це явище помітне у вже сформованих великих плодах. Така морква поглинає більше води, тому має вищі шанси тріснути.

Крім того, дачники кажуть, що розтріскуванню сприяє надлишок азоту, тому у літню пору потрібно вибирати добрива з фосфором та калієм. Зміна температур також послаблюють шкірку коренів, яка тріскається біля кореневої шийки. Тріщини часом можуть бути такими глибокими, що оголюють серцевину.

Якщо після посушливої погоди раптово випаде дощ вже на етапі збору урожаю, краще не затягувати з викопуванням.



Моркву після дощів восени варто одразу викопувати / Фото Pexels

Як поливати моркву, щоб вона не тріскалася?

Дачники радять поливати моркву раз на кілька днів. Полив потрібно робити повільно, щоб вода встигла вбратися в ґрунт. Поспішний полив може лише зволожити верхній шар ґрунту.

Нерідко саме ущільнений ґрунт створює проблеми з поливом, ледве пропускаючи воду до коренів, тому городники радять збагачувати грядку компостом.

Часом коренеплід моркви може бути деформованим, роздвоєним чи кривим. Це стається саме через важкий ґрунт, а не якісь хвороби. Вживати таку моркву можна, оскільки вона смачна, але має лише відмінність у формі.

А от тріщина може накопичувати всередині бактерії, які викликають м’яку гниль, тому їх краще обрізати й використовувати лише здорову частину моркви.

Та якщо на тріщині чи поверхні з’явилася ціль – обрізка не допоможе. Міцелій поширюється на увесь коренеплід, а токсини не зникнуть після обрізки, тому таку моркву краще викидати.

Для зберігання моркви на зимову пору варто відкладати лише здорові та цілі коренеплоди. Найкраще овочі тримати у підвалі чи ящику з вологим піском. Та для того, щоб овочі якомога довше залишалися усі свіжими, потрібно час від часу їх перевіряти.

Одна гнила чи запліснявіла морква може заразити сусідні плоди, тому варто прослідкувати цей момент, щоб не занапастити урожай.