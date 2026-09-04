Они помогут сделать сбор грибов более комфортным, пишет Comments.ua.

Что грибникам взять с собой в лес?

Корзина для грибов

Корзина – один из самых важных предметов для грибника, ведь именно в эту тару будут складываться найденные грибы. Плетеная корзина хорошо пропускает воздух, поэтому грибы не накапливают лишнюю влагу.

Полиэтиленовый пакет – неудачный вариант. В нем плохая циркуляция воздуха, поэтому грибы нагреваются, теряют влагу, начинают преть и размножаться микроорганизмы. Из-за этого они портятся, теряют форму и вид.

Нож для сбора грибов

Обычный кухонный нож подойдет для сбора грибов. Однако в лесу удобнее пользоваться ножом с выдвижным лезвием, чтобы снизить риск случайных травм.

Существуют также специальные грибные ножи. Их преимущество в том, что на рукоятке имеется щеточка, которой можно сразу очистить гриб от земли, хвои и листьев.



Корзина и нож нужны для сбора грибов / Фото Pexels

Атлас грибов или приложение на телефоне

Даже опытным грибникам стоит проверять грибы. Для этого можно взять специальный атлас или воспользоваться мобильным приложением.

Современные приложения позволяют сфотографировать гриб с помощью камеры и получить информацию о его виде. Таке приложение поможет отличить съедобные грибы от ядовитых.

Однако даже такие приложения могут ошибаться, поэтому если есть сомнения относительно гриба, его лучше оставить в лесу.

Заряженный телефон и портативный зарядник

Перед походом в лес стоит убедиться, что телефон полностью заряжен. Смартфон также понадобится для навигации, если вы отправляетесь в незнакомую местность. Дополнительно стоит взять с собой еще и портативную зарядку.

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Вода и перекус

Сбор грибов занимает много времени, поэтому в поход не стоит отправляться без запаса воды. С собой стоит взять достаточно жидкости и небольшой перекус. Еда поможет восстановить силы во время перерыва и поддерживать энергию на протяжении всего маршрута.