Они помогут сделать сбор грибов более комфортным, пишет Comments.ua.
Что грибникам взять с собой в лес?
Корзина для грибов
Корзина – один из самых важных предметов для грибника, ведь именно в эту тару будут складываться найденные грибы. Плетеная корзина хорошо пропускает воздух, поэтому грибы не накапливают лишнюю влагу.
Полиэтиленовый пакет – неудачный вариант. В нем плохая циркуляция воздуха, поэтому грибы нагреваются, теряют влагу, начинают преть и размножаться микроорганизмы. Из-за этого они портятся, теряют форму и вид.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Нож для сбора грибов
Обычный кухонный нож подойдет для сбора грибов. Однако в лесу удобнее пользоваться ножом с выдвижным лезвием, чтобы снизить риск случайных травм.
Существуют также специальные грибные ножи. Их преимущество в том, что на рукоятке имеется щеточка, которой можно сразу очистить гриб от земли, хвои и листьев.
Корзина и нож нужны для сбора грибов / Фото Pexels
Атлас грибов или приложение на телефоне
Даже опытным грибникам стоит проверять грибы. Для этого можно взять специальный атлас или воспользоваться мобильным приложением.
Современные приложения позволяют сфотографировать гриб с помощью камеры и получить информацию о его виде. Таке приложение поможет отличить съедобные грибы от ядовитых.
Однако даже такие приложения могут ошибаться, поэтому если есть сомнения относительно гриба, его лучше оставить в лесу.
Заряженный телефон и портативный зарядник
Перед походом в лес стоит убедиться, что телефон полностью заряжен. Смартфон также понадобится для навигации, если вы отправляетесь в незнакомую местность. Дополнительно стоит взять с собой еще и портативную зарядку.
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Вода и перекус
Сбор грибов занимает много времени, поэтому в поход не стоит отправляться без запаса воды. С собой стоит взять достаточно жидкости и небольшой перекус. Еда поможет восстановить силы во время перерыва и поддерживать энергию на протяжении всего маршрута.