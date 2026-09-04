Вони допоможуть зробити збирання грибів комфортнішим, пише Comments.ua.

Що грибникам взяти з собою в ліс?

Кошик для грибів

Кошик є одним з найважливіших предметів для грибника, бо саме в цю тару складатимуться знайдені гриби. Плетений кошик добре пропускає повітря, тому гриби не накопичують зайву вологу.

Поліетиленовий пакет – невдалий варіант. У ньому погана циркуляція повітря, тому гриби нагріваються, втрачають вологу, починають пріти й розмножувати мікроорганізми. Через це вони псуються, втрачають форму й вигляд.

Ніж для збирання грибів

Звичайний кухонний ніж підійде для збирання грибів. Проте в лісі зручніше користуватися ножем з висувним лезом, щоб зменшити ризик випадкових травм.

Існують також спеціальні грибні ножі. Їхня перевага в тому, що на руків’ї містять щіточку, якою можна одразу чистити гриб від землі, хвої та листя.



Кошик та ніж потрібні для збирання грибів / Фото Pexels

Атлас грибів чи застосунок на телефоні

Навіть досвідченим грибникам варто перевіряти гриби. Для цього можна взяти спеціальний атлас чи скористатися мобільним застосунком.

Тепер сучасні програми дозволяють сфотографувати гриб за допомогою камери й отримати інформацію про його вид. Такий додаток допоможе відрізнити їстівні гриби від отруйних.

Однак навіть такі застосунки можуть помилятися, тому якщо є сумніви щодо гриба, його краще залишити в лісі.

Заряджений телефон і павербанк

Перед походом в ліс варто переконатися в повній зарядці телефона. Смартфон також потрібен задля навігації, якщо вирушаєте в незнайому місцевість. Додатково варто взяти з собою ще й повербанк.

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Вода та перекус

Збирання грибів займає багато часу, тому в похід не варто вирушати без запасу води. З собою варто взяти достатньо рідини та невеликий перекус. Їжа допоможе відновити сили під час перерви й підтримувати енергію під час всього маршруту.