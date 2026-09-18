О том, какие растения можно посадить в сентябре, рассказала опытная огородница из Одессы на своем YouTube-канале.

По ее словам, прохладная погода хорошо подходит для выращивания ряда культур, которые быстро взойдут и успеют дать урожай еще до наступления холодов.

Какую зелень сеять в сентябре?

Для осенних посевов огородница советует выбирать салат, лутук, укроп, петрушку, рукколу, пастернак, щавель, базилик и шпинат. Большинство этих культур хорошо переносит прохладную погоду и быстро развивается.

Собранную зелень можно использовать в свежем виде, а излишки – заготовить на зиму, заморозить или высушить.

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Огородница особое внимание обратила на рукколу. Эта культура неприхотлива, нормально переносит прохладную погоду и отличается питательными свойствами.

Сеять рукколу можно практически весь сентябрь. Если высевать с интервалом в 2–3 недели, зелень можно собирать постепенно, обеспечивая непрерывный урожай.

Руккола хорошо подходит для салатов и придает им характерный пикантный вкус. Для выращивания культуре нужна легкая почва, умеренный регулярный полив и подкормка органическими удобрениями. Лучше всего руккола растет при температуре 18–20 °C, однако растение способно выдержать и первые заморозки.

Все о посадках в сентябре: смотрите видео

Какие деревья и кустарники посадить в сентябре?

Сентябрь подходит не только для посева зелени. По словам огородницы, в этот период также можно высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники. Среди рекомендуемых вариантов – сливы, вишни, яблони, груши, смородина, крыжовник и виноград.

Также в сентябре можно высаживать луковичные цветы, а также озимый чеснок и лук.